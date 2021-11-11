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人妻貼心幫老公進補暖身 「超巨食材」網一看驚：身體受不了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻煮了一碗麻油雞佛，超大尺寸讓網友驚嘆不已。圖／翻攝自「家常菜」臉書
一名人妻煮了一碗麻油雞佛，超大尺寸讓網友驚嘆不已。圖／翻攝自「家常菜」臉書

近日天氣逐漸轉冷，不少人都會開始進補，讓全身暖一下。對此，就有一名人妻應老公要求，煮了一碗麻油雞佛，想要補補身子，沒想到照片曝光後，讓大批網友驚嘆不已，直呼「太補了啦！」

該名女網友在臉書社團「家常菜」PO文表示，「冷冷的天，老公點菜，麻油雞佛+荷包蛋」，只見照片中，滿滿的麻油雞佛讓人看了垂涎三尺，不過仔細一看，雞佛的尺寸竟比一般常見的還要巨大。

貼文一出，引來網友驚呼，紛紛留言「有點害怕的大」、「這個雞佛哪裡買，也太大」、「對我來說太補了！身體會受不了」、「太補了啦！快要流鼻血了」、「這確定是雞的？」、「老公點菜之意，意在言外呀」。

另外，有內行網友指出，如此巨大尺寸應該是美國冷凍火雞佛，價位相較於台灣土雞佛便宜很多，「缺點是腥味稍重，適合重口味料理」。

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