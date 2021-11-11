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車上該放哪樣防身器具？ 內行人推3物：對方再壯都有用

聯合新聞網 / 綜合報導
近日台中行車糾紛圍毆事件引起社會關注，有網友因此詢問「該在車上放哪樣防身器具？」引發討論。 示意圖／ingimage
近日台中行車糾紛圍毆事件引起社會關注，有網友因此詢問「該在車上放哪樣防身器具？」引發討論。 示意圖／ingimage

台中宋姓男大生因行車擦撞糾紛，遭食品工廠張姓小開和友人圍毆，導致頭部重傷昏迷，目前仍在醫院治療當中，尚未脫離險境。針對這起社會案件，有網友好奇提問，若基於自我保衛需要，平時在車上應準備哪項「防身武器」才最恰當？話題引發熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，近日台中的圍毆事件，當事男大生被打到重傷命危，讓他不禁認為平常就該在車上備有防身物品，以隨時面對危急情況，因而好奇詢問網友，究竟哪一樣防身器具既不違反法規、也能在關鍵時刻起實質作用。

文章曝光後，許多網友紛紛點名辣椒水防狼噴霧滅火器，留言「很多工具都要練過，不然會扭傷自己手腕，辣椒水是最好的，沒有之一，對方再壯都扛不住」、「辣椒水，調濃一點」、「我覺得防狼噴霧應該算不錯」、「防狼噴霧，要買水柱型的」、「小型的滅火器吧，自用防身皆可」，以前網友也曾有類似討論，認為「滅火器不僅合法，還能自救和救人」；不少人則建議留在車上觀察，認為「只要感覺危險就不要下車，下車都可能打輸」、「車子就是你最好的防具」。

至於部分網友提到的甩棍、電擊棒等較具攻擊性的器具，事實上根據相關規範，只要是警政署認定的「警察機關配備警械種類及規格表」中警械，一般民眾不可隨身攜帶，包含木質、膠質、鋼鐵質警棍、電氣警棍（電擊器）、警刀等，都是需特別申請許可才能持有的物品，否則將依《社會秩序維護法》開罰，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警察 PTT

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