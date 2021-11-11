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「一切要素都齊了」他清晨拍出這張奇蹟美景 網友驚呼：簡直神了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位攝影師抓到要素齊全的完美瞬間，拍下壯麗美景。示意圖。圖片來源／ingimage
日本一位攝影師抓到要素齊全的完美瞬間，拍下壯麗美景。示意圖。圖片來源／ingimage

想要拍出好照片，除了攝影師本身的功力之外，如何抓準天時地利，配合好時機也很重要。最近就有一位日本攝影師網友，用快門捕捉到了一張驚人的瞬間，引起許多其他網友的迴響。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，平時喜愛拍攝富山縣美景的網友「inagakiyasuto」，最近在twitter上分享了一張照片。只見畫面中的烈日，將周圍染成一片金黃色，遠方煙霧中還有巨大的礁岩聳立，後方隱約還有山脈的輪廓，看上去十分壯觀，讓inagakiyasuto感慨「富山真本事讓我見識到的奇蹟」。

inagakiyasuto表示，這張照片拍攝於上午的6點40分左右，拍攝地點位於富山縣的「雨晴海岸」。這裡可以眺望到遠方高山「劍岳」，而今天剛好太陽完全從山的正上方升起。同時現場又出現了海霧的自然現象，使得一切壯觀的要素都在此刻聚集，才會拍下這麼驚人的照片。

許多網友紛紛表示「這是清晨嗎？感覺顏色好像夕陽，真的是奇蹟耶」、「實在太漂亮了吧」、「太猛了，又是海霧又是太陽」、「簡直不像是現實般的景色」、「好有幻想世界的氣氛喔」、「感覺有什麼厲害的東西要出來了」、「一瞬間還以為是哥吉拉上陸」、「完全懂為什麼以前的人會把太陽跟山當成神一樣敬重」。

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