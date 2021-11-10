包租公「獨居擁四房」發徵友傳單 網友：祝福不會被騙

隨著通訊軟體的使用率逐漸提高，不少人也開始用此來徵友，然而日前卻有一位網友分享，自己看到有位包租公利用「實體」的方式在徵友，讓他不禁想幫忙發文笑稱「找尋有緣人，這樣我會得到好人好事代表嗎？」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」上發文分享，自己某天下班後到停車場牽車，卻發現每台車上都被夾了一張紙，仔細看才發現是位包租公的徵友傳單。從傳單上可見，這名包租公不但「父母雙亡、老婆離世、孩子成婚、四房單居、空巢老人」，且目前職業更是以「房租收入」。

該名包租公更在傳單上補充道，自己不賭不酒也不賭不舞，唯一嗜好就是抽個淡菸，與老友應酬聊天，或是弄文舞字來增加生活情趣。而他正在找尋的對象條件為，「年齡45至55歲且無婚約的單身女性，若蒙概允，藉此致謝，孤獨空巢人，夜來憊煎熬，茫茫蘊愁緒，然然筍空明，日月恆交迭，心誠交善友，品正遇貴人」，並留下自己的電話號碼希望大家幫忙找。

此文一出，便有不少網友們紛紛回應道「這種的很容易遇到有心的人，也就是有目的地的靠近他…希望他不會被騙受傷害」、「4房包租公...這位先生聯絡人應該很快就滿了」、「居然敢挑戰如狼似虎的45至55歲，勇氣可嘉」、「看他打45～55歲就知道真的是來找個伴的，希望他早日找到」。