想念台灣！YouTuber三原新節目曝日本人最難忘台灣「這件事」

因為疫情關係，很多人至少兩年沒出過國了，許多台灣人都說「最想念日本」，但其實不少日本人對台灣也甚是想念。日本YouTuber三原慧悟曾來台發展多年，9月宣布回日本，近日他在頻道開了全新企劃「我們想念台灣」，找來4位曾經在台灣居住多年的日本人，暢談「想念台灣」哪些地方，最後由台灣「聚餐文化」拿下96分最高分，獲得現場最多日本人的共鳴。

曾在台灣居住10年的美香表示，懷念台灣的醫療，她覺得台灣醫療很便宜，以健保來說幾乎和日本新鮮人標準差七倍，另外她也很懷念台灣特有的蜂蜜枇杷膏。

在台灣住了8年的雪希則說，很懷念台式金錢觀，台灣人會直接詢問對方物品的價錢，然後大讚買得便宜划算；朋友間也樂於互相請客，讓她覺得很豪爽有人情味。三原也表示曾接受台灣朋友請客，他曾一直道謝，對方卻說「明明是朋友，幹嘛一直道謝」，讓他印象深刻。

在台灣住過4年的千尋表示，很懷念台灣男生的紳士風度。她說，到餐廳吃飯，台灣男生會幫忙拿小菜、佐料，甚至會幫忙剝蝦剝蟹。旅遊或聚餐過後，男生也多會開車將朋友親送至家門口，走在路上也會幫忙拿包包、提重物，「有種變成公主的感覺」，台灣人這些貼心舉動都深獲日本女生好評。

曾住台3年的JUN醬分享，最懷念台灣的「聚餐文化」，引起強烈共鳴。四人表示，台灣熱炒店氣氛輕鬆，想喝酒就自己拿，也沒有倒酒文化，想喝酒的人可以暢飲，想吃飯的人就吃東西，愉快地聊天喝酒，甚至能跟不認識的隔壁桌阿伯對到眼就乾杯，熱炒店的菜色也豪邁大分量，吃不完還能盡情打包，氣氛超嗨。

影片回響熱烈，網友笑稱，「這個真的要看爆！完全電視節目的規格跟剪輯」、「這樣日本脫口秀的節目型態真的很不錯，三原、Jun醬還有節目製作團隊辛苦了，來自台灣的祝福與打氣」、「超喜歡這個新的企劃！三原主持的超好～感謝日本的各位那麼愛台灣 希望大家能趕快來台灣玩啊 我們隨時都歡迎你們」、「原來在台灣已經習慣的生活日常，在日本人眼中看起來是這麼特別，這麼的不一樣啊！謝謝你們喜歡台灣」。

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