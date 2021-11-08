畢旅「3天2夜花蓮遊」超划算 引大批網友暴動：我也想跟

許多人在學生時期最期待的就是畢業旅行了！但隨著物價上漲，畢業旅行的旅費也成為許多網友討論的熱門話題之一。對此便有位家長貼出自己正在就讀國小6年級孩子的畢旅行程，3天2夜的旅程要價6250元，讓他好奇表示「大家北、中、南學校收取費用不知多少呢？」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，最近又到了畢業旅行潮，便想藉此分享自己國小6年級的孩子畢業旅行的行程。從他分享的行程表上可見，畢旅為3天2夜的行程，火車往返台北花蓮，畢旅行程到訪七星潭、太魯閣、林業文化園區、遠雄海洋公園等知名景點，且兩晚都入住福容飯店，總費用為6250元。

他也補充道，自己小孩就讀的學校六年級共有15個班級，老師和領隊們要一次帶領這麼多學生出門，讓他不禁感嘆「不知會不會因一堆小屁孩火車站大亂，老師及領隊真的辛苦了！」

此文一出，便有不少網友認為這趟畢旅超級划算，「行程安排得很好」、「三天二夜，住福容吃buffet，有吃有住還含各門票，包車包司機包油資過路費還包保險，好想參加喔…」、「好便宜…我也想跟了」、「這是非常合理的價錢，如果團費太便宜，反而擔心吃、住過差，不好玩了」。

但也有網友認為價錢不是重點，參加畢業旅行其實只是種回憶，紛紛表示「不貴啊！回憶最重要」、「畢旅花個回憶，價錢只要不要太過於誇張，可以啦」、「當然去啊，回憶多少錢都買不到」、「回憶最重要！」。