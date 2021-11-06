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女大生手搖狂加6種料被嫌棄討拍 釣出店員解釋

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO是手搖加料控，但因為每次都點太多料，被手搖店員嫌棄。圖擷自Dcard
原PO是手搖加料控，但因為每次都點太多料，被手搖店員嫌棄。圖擷自Dcard

許多台灣人都喜歡喝手搖飲，而且還喜歡加料，有女網友近期發文表示，她買手搖飲一定會買珍珠布丁奶茶，如果還喝得下，就會加仙草、椰果、愛玉、杏仁、大小珍珠等佐料，不過由於她常常因為加料要求店員加太多，常會被嫌棄。

原PO在「Dcard」發文表示，她喝手搖一定會加一堆料，這樣每一杯都可以慢慢嚼、慢慢喝，甚至可以從中午喝到晚餐前，她日前就在飲料店點了珍奶，由於很常去買手搖，店員便回「布丁勒？」，而她也表示，「對！布丁要兩顆，還要椰果跟仙草」，未料店員卻說「太多了啦裝不下了，布丁一顆就好了，椰果明天再加」。

原PO表示，她很常被認識的店員回應裝不下，通常對方聽到她的要求都會定格，轉頭求助前輩，因此她很好奇，「該怎樣讓店員對多料族群友善一點」；對此，不少網友表示，「你是在點燒仙草喔」、「還是應該自己帶碗公去裝」、「這在為難店員吧」、「幫店員QQ下次自己帶杯子去啦」、「這是在喝料不是飲料」、「自己帶環保杯，環保又裝得下」。

不過，有不少手搖店店員跳出回應，「遇到多料是真的還好啦，頂多跟同事討論一下這杯會喝到不用吃晚餐，只是你點到裝不下就沒辦法啊，加料本來就有固定的匙數啊」、「如果我要泡這杯我會很困擾奶茶的比例要怎麼決定，但一般來說會規定一杯飲品最多只能幾種這樣」、「店員做珍奶，糖、冰塊、奶都有一定比例，如果加太多料，原先的製作的珍奶一定會滿出來，如果料加好加滿，珍奶不夠多」。

珍奶 手搖飲料

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