快訊

流感疫苗可否和新冠疫苗一起打？6大QA一次替你解惑

俄外交官離奇陳屍柏林使館外 德媒：真實身份為情報員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接種完2劑疫苗看健保卡傻眼 網驚見一點：你還是國家邊緣人

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO上月剛接種完2劑疫苗，健保卡被貼上接種日期，但眼尖網友卻發現另外一重點，直指他是國家邊緣人。圖擷自爆廢公社二館
原PO上月剛接種完2劑疫苗，健保卡被貼上接種日期，但眼尖網友卻發現另外一重點，直指他是國家邊緣人。圖擷自爆廢公社二館

國內陸續提高第2劑疫苗覆蓋率，民眾除了需要拿小黃卡證明外，醫療人員也會在健保卡上貼上接種疫苗日期的貼紙。有網友上月接種完第2劑莫德納疫苗，未料他一看健保卡卻傻眼，無奈表示「有必要貼成這樣？」原來貼紙就剛好貼在他照片眼睛的地方，引起網友迴響。

原PO在臉書爆廢公社二館」發文，他在上月29日剛接種完2劑莫德納，而健保卡也被貼上2劑疫苗的接種時間，只見原PO的照片，第一張貼紙被貼在大頭貼的頭頂，另一張卻剛好擋住原PO眼睛的位置，而這也令他傻眼表示，「我就問，有必要貼成這樣？」

貼文一出後，許多網友也笑翻表示，「可能臉太醜看不下去吧」、「自動幫你馬賽克」、「貼這樣比較帥，我認真的」、「好寶寶貼紙啊」、「沒立著貼該慶幸了」、「你是不是有得罪護理師」、「像要觀落陰」、「被判了幾年」、「你跟對方有仇嗎」、「他們把我整串健保卡號給貼住了」。

還有不少網友注意到原PO的身分證字號末2碼是33，並沒有抽到任何一種加碼券，紛紛留言表示，「33哈哈，你也是國家認證的邊緣人」、「你是不是一張加碼券都沒中」、「恭喜恭喜，也是國家級邊緣人」、「政府加碼卷被排擠的邊緣人，現在連疫苗貼紙也欺負你，要乖乖的」。

健保卡 莫德納疫苗 爆廢公社

延伸閱讀

天選邊緣人是你嗎？加碼券抽籤結果全出爐 連槓28次最悲慘號碼是他

熊好券今天就能用！中了沒？怎麼查怎麼用報你知

加碼券全部抽完！ 2組末碼「狂中5種」、27組邊緣人確定摃龜

友打完疫苗曝身體「先道道」 她自嘲「假台南人」求翻譯

相關新聞

接種完2劑疫苗看健保卡傻眼 網驚見一點：你還是國家邊緣人

國內陸續提高第2劑疫苗覆蓋率，民眾除了需要拿小黃卡證明外，醫療人員也會在健保卡上貼上接種疫苗日期的貼紙。有網友上月接種完第2劑莫德納疫苗，未料他一看健保卡卻傻眼，無奈表示「有必要貼成這樣？」原來貼紙就剛好貼在他照片眼睛的地方，引起網友迴響。

冷水或熱水怎麼拿捏時間？ 水煮蛋煮出理想熟度有訣竅

雞蛋是一種營養好吃，又隨處可見的食材。而且雞蛋的作法多樣，光是不同熟度的蛋，吃起來的風味就非常不同。然而自煮要怎麼調整出理想熟度，可是傷透了許多人的腦筋。最近日本媒體「オリーブオイルをひとまわし」，就分享該怎麼做，才能做出各種不同熟度的蛋。

台灣「自助結帳」不興盛？ 鄉民列3關鍵搖頭：只學了半套

近年來台灣部分賣場或商店，陸續設立自助結帳機器，但實際使用上，大多數民眾似乎仍習慣到櫃檯找店員幫忙完成交易。對此，有網友就好奇問道「台灣人對自助結帳那麼排斥是什麼原因？」話題引起熱議。

友打完疫苗曝身體「先道道」 她自嘲「假台南人」求翻譯

目前台灣的新冠肺炎疫苗數量逐漸增多，民眾也踴躍登記施打，而疫苗通常都會帶有副作用，因此施打之前醫護人員都會叮囑要隨時注意身體狀況。一名網友貼出和朋友的對話，友人打完兩劑疫苗後告訴他身體狀況，只不過用台語打出來的文字讓原PO有看沒有懂，只好上網求助鄉民們的解釋。

孩子滿月外公外婆包了50萬大紅包 網羨：投胎正確比投資重要

結婚是人生一大喜事，當家中增添新生兒時更是喜上加喜，一名網友剛生了可愛的寶寶，家中長輩非常開心，竟大手筆包了厚厚一大疊的紅包贈送，照片PO網後羨煞不少人。

捷運通勤族怨「常常看到車尾燈」 網同感曝這站：絕望到極點

台北交通網絡發達，許多人通勤皆依靠捷運、公車等大眾交通工具轉乘，免去塞車、停車的困擾，相當方便。但有乘客抱怨，在捷運轉換搭乘路線時，常會遇到「車在面前開走」的慘況，若再遇到有區間車的路線，等待時間更久，十分不便。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。