接種完2劑疫苗看健保卡傻眼 網驚見一點：你還是國家邊緣人

國內陸續提高第2劑疫苗覆蓋率，民眾除了需要拿小黃卡證明外，醫療人員也會在健保卡上貼上接種疫苗日期的貼紙。有網友上月接種完第2劑莫德納疫苗，未料他一看健保卡卻傻眼，無奈表示「有必要貼成這樣？」原來貼紙就剛好貼在他照片眼睛的地方，引起網友迴響。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，他在上月29日剛接種完2劑莫德納，而健保卡也被貼上2劑疫苗的接種時間，只見原PO的照片，第一張貼紙被貼在大頭貼的頭頂，另一張卻剛好擋住原PO眼睛的位置，而這也令他傻眼表示，「我就問，有必要貼成這樣？」

貼文一出後，許多網友也笑翻表示，「可能臉太醜看不下去吧」、「自動幫你馬賽克」、「貼這樣比較帥，我認真的」、「好寶寶貼紙啊」、「沒立著貼該慶幸了」、「你是不是有得罪護理師」、「像要觀落陰」、「被判了幾年」、「你跟對方有仇嗎」、「他們把我整串健保卡號給貼住了」。

還有不少網友注意到原PO的身分證字號末2碼是33，並沒有抽到任何一種加碼券，紛紛留言表示，「33哈哈，你也是國家認證的邊緣人」、「你是不是一張加碼券都沒中」、「恭喜恭喜，也是國家級邊緣人」、「政府加碼卷被排擠的邊緣人，現在連疫苗貼紙也欺負你，要乖乖的」。