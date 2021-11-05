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台灣「自助結帳」不興盛？ 鄉民列3關鍵搖頭：只學了半套

聯合新聞網 / 綜合報導
在台灣，民眾在賣場或商店消費時使用「自助結帳」的比例較少。 示意圖／ingimage
在台灣，民眾在賣場或商店消費時使用「自助結帳」的比例較少。 示意圖／ingimage

近年來台灣部分賣場或商店，陸續設立自助結帳機器，但實際使用上，大多數民眾似乎仍習慣到櫃檯找店員幫忙完成交易。對此，有網友就好奇問道「台灣人對自助結帳那麼排斥是什麼原因？」話題引起熱議。

原PO在PTT發文表示，自助結帳系統在許多國家早已行之有年，幾乎只有較不熟悉機器操作的少數人，還會選擇人工結帳，而相比之下，台灣的自助結帳使用率較低落，整體來說他甚至覺得大眾對自助結帳有些排斥，讓他困惑直呼「到底問題在哪呢？」

文章曝光後，不少網友也深有同感，直呼「真的，美國的賣場都能自動結帳，這樣方便多了」、「之前去日本服飾店，覺得那裡的自助結帳超好用，只要一股腦丟進去就算好金額了，不知道台灣有沒有這種」、「我還蠻喜歡自助結帳的，最好的地方就是不用人擠人排隊」。

其中，許多人分析背後原因，指出3大關鍵在於人力成本系統技術行動支付，紛紛留言「歐美是因為人力很貴啊」、「台灣人力相對便宜」、「台灣只學半套啊，結帳完還要等櫃台有空檢查」、「大多數情況比人工結帳還慢」、「台灣很多系統沒辦法收現金」、「每次用機器反應都很慢」、「行動支付還是不流行啊」、「等連早餐店都開始用行動支付，我就考慮用」。

台灣人 PTT

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