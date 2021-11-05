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捷運通勤族怨「常常看到車尾燈」 網同感曝這站：絕望到極點

聯合新聞網 / 綜合報導
捷運示意圖。 圖／pixabay
捷運示意圖。 圖／pixabay

台北交通網絡發達，許多人通勤皆依靠捷運、公車等大眾交通工具轉乘，免去塞車、停車的困擾，相當方便。但有乘客抱怨，在捷運轉換搭乘路線時，常會遇到「車在面前開走」的慘況，若再遇到有區間車的路線，等待時間更久，十分不便。

原PO在批踢踢發文抱怨，稱自己住在板南線往土城方向，平常都搭捷運往返公館通勤，而此路線需要在西門站換乘松山新店線，然而因換乘月台有樓層差，10次有7次會遇到趕下樓捷運卻在眼前開走的窘況，只能等上5至7分鐘搭下一班。

原PO不滿表示，松山新店線往新店方向還有只開到「台電大樓站」的區間車，若恰好要到台電大樓站之後的乘客，會等更久，而從頂埔方向過來轉乘的人，往往搭不上車，「這樣很好玩嗎」。

不少網友心有戚戚焉，紛紛抱怨捷運轉乘的辛苦，更直接原PO的遭遇是小case，「下樓而已，要不要看看木柵線轉車」、「轉文湖才叫煩」、「南京復興超絕望」、「怎不去大安轉轉看」、「板橋才是絕望到極點」、「你有在板橋或新埔轉車過嗎」、「環狀線我都當作出國跑登機門」、「你是不是沒搭過高捷」。

有網友也建議他可以換個方式免去等車煩惱，「西門公館那麼近幹嘛不騎ubike」、「在忠孝新生下車，轉乘公車到公館」。

捷運

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