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要價1萬9幾乎完銷！名牌「洞洞高跟鞋」太獵奇嚇壞網友

聯合新聞網 / 綜合報導
造型設計師「溫蒂姐」看到實物後超級驚訝。（翻攝自BALENCIAGA官網）
造型設計師「溫蒂姐」看到實物後超級驚訝。（翻攝自BALENCIAGA官網）

法國時尚品牌BALENCIAGA 2018年曾與被稱作「布希鞋」cross聯名合作厚底拖鞋，當時要價2萬6千元，隨後在BALENCIAGA 2022春季大秀上再次聯名推出「洞洞高跟鞋」，價格文1萬9900元。造型設計師「溫蒂姐」看到該款實品後驚呆不已，網友看完後也驚訝「有錢人的世界我不懂」。

總是有許多不同嘗試的BALENCIAGA，在2022春季大秀合作cross推出獵奇又特別的「洞洞高跟鞋」，該款鞋頭保留「布希鞋」最大特色的「洞洞輪廓」，並提升舒適度，打造流線型的鞋底，搭上細長的後腳跟，穿起來可拉長腿部線條，一推出火速吸引外界目光。

而造型設計師「溫蒂姐」在臉書po上照片表示，剛剛經過看到該款洞洞高跟鞋實物後相當獵奇，網紅「宅女小紅」也回應「我昨天也有看到大為震驚」，引來不少網友討論，網友認為「我以為下面（鞋跟）是擺鞋子的架子。」、「有錢人的世界我不懂」、「是我太膚淺了，看不懂時尚。」也有人認為「下雨好適合穿」、「我覺得我穿會好看」、「或許Jolin可以駕馭」。

BALENCIAGA與cross的聯名「洞洞高跟鞋」，又以綠色跟白色最為熱銷。（翻攝自BALENCIAGA官網）
BALENCIAGA與cross的聯名「洞洞高跟鞋」，又以綠色跟白色最為熱銷。（翻攝自BALENCIAGA官網）

事實上到BALENCIAGA台灣官網觀看，與cross聯名合作的「洞洞高跟鞋」要價1萬9900元，有黑、白、綠及粉紅等四色，截稿至今其中綠色與白色幾乎完銷，綠色只剩1個尺寸，白色剩2個尺寸，熱賣程度如同網友們所說的「我不懂名牌。」

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