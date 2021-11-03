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一個手掌大！東京街頭神秘窄門僅寬22cm 真實用途曝光

香港01 / 撰文：卡洛兒
有人在東京街頭發現1道神秘的窄門，寬度僅約20公分，正常人都無法進去」。（Twitter「tsugsan」圖片）
有人在東京街頭發現1道神秘的窄門，寬度僅約20公分，正常人都無法進去」。（Twitter「tsugsan」圖片）

窄到僅1個手掌大小的門，可以有什麼用途？日本網路近日流傳一張有趣的照片，有人在東京街頭發現1道神秘的窄門，寬度僅約20公分，正常人都無法進去，空間亦難以擺放物件，有網友笑言是「世上最無用的門」。不過照片曝光後引來當地傳媒追訪，發現這道窄門有實際用途。

據媒體報導，日本作曲家片岡嗣實（カタオカツグミ）日前在推特（Twitter）發文及上載照片，指在東京小平市內發現1間平房和停車場之間，竟有1道罕見窄門，他將手掌張開，跟門的寬度相約，據他量度窄門只有22公分寬，不免讓人好奇這道門到底通往哪裏。

旁邊售賣榻榻米的店主受訪時透露，窄門的用途是為了「防盜」，指自己2016年來到這裏開業時已經存在，當時隔壁是寵物店，專門出售奇珍異獸，由於曾有賊人進店偷竊，然後從中間兩間店舖窄巷離開，寵物店老闆不堪其擾，遂在巷口裝上一道門，讓小偷難以脫身。

根據Google街景地圖，2008年3月窄門已經存在。不過寵物店大約於2年前結業，而平房亦已於今年初拆卸，唯獨這道門得以保留。至於有人能通過這道門嗎？榻榻米店主表示，曾見過有維修冷氣機的工人從這巷子經過，「那個人真的很苗條」。

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文章授權轉載自《香港01》

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