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日本AV魔鏡號街上車震犯法嗎？ 律師揭與「車窗」有關

香港01 / 撰文：豆Jen
久保田解釋，如果從外面完全看不到車廂裏面的話，那麼車輛便不會當做公共空間，無論AV魔鏡號震得多麼厲害也不會犯法。影片截圖
久保田解釋，如果從外面完全看不到車廂裏面的話，那麼車輛便不會當做公共空間，無論AV魔鏡號震得多麼厲害也不會犯法。影片截圖

大家知道甚麼是Magic Mirror號（魔鏡號）嗎？如果你秒懂這個名字，那麼你一定是看過不少愛情動作片的「老司機」！其實魔鏡號是一輛由成人電影製造商將貨車改裝的流動攝影棚，最大特色是車身有大型單向透視玻璃，演員拍攝時能看到街道情況，但外面的人卻只能看見鏡子。不過，到底在魔鏡號裏公然在街上發生性行為屬於犯法嗎？有日本節目邀請律師講解各種性罪行的灰色地帶。

日本深夜節目《じっくり聞いタロウ》邀請了話題人氣律師兼YouTuber，今年32歲的久保田康介為大家解答各種關於性罪行的法律知識，其中被主持人問到在公眾地方「車震」到底是否觸犯法例，而AV中經常出現的魔鏡號又是否屬於犯罪行為？他的解答立即引起網友熱烈討論。

3位嘉賓分別對於「車震」有不同的看法。有人認為是取決於肌膚的暴露程度，只要穿上內衣便沒有問題；亦有人覺得車震應該包括在公然猥褻罪；也有意見質疑車內算不上公共空間，無論做什麼也不應受刑罰。最後律師說出答案是讓全場人震驚！

根據久保田康介律師的解答，在公眾地方於車上進行性行為是可以構成「公然猥褻罪」，最高刑罰可判處6個月以下有期徒刑，或罰款不超過30萬日圓！那麼經常出現在AV的魔鏡號不就犯法了嗎？久保田卻解釋指，如果從外面完全看不到車廂裏面的話，那麼車輛便不會當做公共空間，無論震得多麼厲害也不會犯法。不過這只是律師的專業意見，大家千萬不要以身試法啊！

久保田解答，在公眾地方於車上進行性行為可以構成「公然猥褻罪」。影片截圖
久保田解答，在公眾地方於車上進行性行為可以構成「公然猥褻罪」。影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

律師 性行為 車廂

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