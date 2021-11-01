80元超豪華便當！4樣主菜含「九孔、雞佛」引網喊：辦桌等級

隨著物價持續飆漲，便當的價格也節節攀升，甚至動輒上百元。對此便有一位網友分享，日前買的便當不但有魚有肉有菜，有時甚至還會出現海鮮，且一個便當的價格竟百元有找，讓不少網友紛紛求店家名字。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文分享，這間店的老闆感覺賣便當是「賣爽的」，因為店家不但沒有固定的菜單，且價格一律定在80元，當日菜色由老闆決定，但卻可以「連續買一個禮拜，每天都不一樣的菜色。」

他補充道，無論是什麼便當一定都是滿到蓋不起來，第一天有炸雞、炸魚排、鮮蝦、中卷等，等同於4種主菜，而且份量都是塞好塞滿不手軟。

而原PO連續買了一周後發現，每天的便當都會出現鮮蝦、炸魚或炸雞腿等主菜，甚至其中一天還出現雞佛、九孔等特別的配料，讓他曾忍不住開口問老闆「你這樣賣便當會賺嗎？」沒想到對方卻回應「賺不賺無所謂」，開便當店只是為了讓附近學生、工人能夠吃飽吃得過癮。

便當內甚至出現九孔。 圖／爆廢公社公開版

此文一出，便引起許多網友暴動回應道，「我就問地址呢」、「反正這種佛心不會在北部」、「這是辦桌吧」、「這個應該要去美食公社曝光他啊！」、「求店名我也想去用台幣教訓他」、「這老闆瘋了嗎？是180差不多啦」、「好扯喔！太彿了吧」、「太過份了，破壞業內的行情價，叫便當店怎樣生存下去，我有需要去現場查勘，請地址在那裡，店名叫什麼？」