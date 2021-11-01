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他機車這配備從沒用過 網笑功能之一「認證單身狗」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO貼出後座踏板的照片，表示自己從來沒有用過這東西 圖／爆廢公社公開版
原PO貼出後座踏板的照片，表示自己從來沒有用過這東西 圖／爆廢公社公開版

「機車上有一個這個，從來沒有用過不知道它是幹嘛用的。」日前一位男網友在臉書「爆廢公社公開版」上分享一張機車旁的小裝置，表示自己不了解這東西的用途，然而就有網友看懂原PO的意思，笑翻表示「那就代表你沒有女朋友。」

原PO貼出後座踏板的照片，表示自己從來沒有用過這東西，更不知道這個小鐵條是幹嘛用的。對此，就有網友認真給解答，「那是給後座乘客放腳用的。」此外，更有網友開玩笑表示，「脛骨粉碎器」、「讓你瘀青用的」、「史上最心機暗器榜首」、「沒收起來是脛骨破壞者，撞到三字經先出來」、「這是謀殺小腿用的。」

而此貼文吸引近4千人按讚，還有3千多則留言，更有網友看懂原PO的言外之意表示，「是暗示說他從來沒談過戀愛，沒載過女孩子的意思嗎」、「意思是後座沒人可載嗎」、「單身很久很久了齁」、「有多久～後座沒人坐」、「後座長青苔了嗎？沒人坐」、「單身狗，裝飾用，當然沒見過。」

爆廢公社 單身

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