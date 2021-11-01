他精心刻出南瓜笑臉…萬聖節前卻全腐爛走樣！網友見照嚇：怨靈附身

萬聖節剛過，想必許多人還沉浸在變裝派對的歡樂氣氛中。不過也有人可能為了佳節籌備許久，結果卻有一些不盡人意。最近一位日本網友，就分享他替萬聖節準備的道具，最後卻出現了意外的變化。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「Mure_1642」最近在twitter上分享照片，表示他為了迎接萬聖節，特地用南瓜做了一個南瓜面具。一開始他在南瓜皮上，刻出展開笑容的樣子，看上去十分溫馨可愛。

然而，當萬聖節即將到來的前一天，這顆南瓜臉卻因為放置了一陣子，表皮完全腐爛皺掉，臉上的笑容也整個變形，活像是恐怖電影中的妖魔鬼怪。別說是可愛，若是讓小孩子看到了，恐怕連「不給糖就搗蛋」都還沒說，就會直接嚇哭逃跑。

經過擺放之後，整顆南瓜的臉完全腐爛，變得相當駭人。圖擷取自 twitter

網友們則紛紛表示「感覺都變成骸骨了」、「要不要去找有靈力的人來看一看」、「小朋友看到會哭的等級」、「根本怨靈附身吧」、「該去消災解厄了」、「怎麼看都覺得恐怖，我要睡不著了」、「這會在睡夢中攻擊人吧」、「某種意義上來講，這才是萬聖節該有的感覺」、「反而覺得這樣才是認真的萬聖節」。