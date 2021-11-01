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他精心刻出南瓜笑臉…萬聖節前卻全腐爛走樣！網友見照嚇：怨靈附身
萬聖節剛過，想必許多人還沉浸在變裝派對的歡樂氣氛中。不過也有人可能為了佳節籌備許久，結果卻有一些不盡人意。最近一位日本網友，就分享他替萬聖節準備的道具，最後卻出現了意外的變化。
根據日本媒體「grape」報導，日本網友「Mure_1642」最近在twitter上分享照片，表示他為了迎接萬聖節，特地用南瓜做了一個南瓜面具。一開始他在南瓜皮上，刻出展開笑容的樣子，看上去十分溫馨可愛。
せっかく作ったのにハロウィンが近づくにつれて怨霊こもったんだけど私どうしたらいい pic.twitter.com/5HdNwZlsBL— 運転適性度 1 (@Mure_1642) October 30, 2021
然而，當萬聖節即將到來的前一天，這顆南瓜臉卻因為放置了一陣子，表皮完全腐爛皺掉，臉上的笑容也整個變形，活像是恐怖電影中的妖魔鬼怪。別說是可愛，若是讓小孩子看到了，恐怕連「不給糖就搗蛋」都還沒說，就會直接嚇哭逃跑。
網友們則紛紛表示「感覺都變成骸骨了」、「要不要去找有靈力的人來看一看」、「小朋友看到會哭的等級」、「根本怨靈附身吧」、「該去消災解厄了」、「怎麼看都覺得恐怖，我要睡不著了」、「這會在睡夢中攻擊人吧」、「某種意義上來講，這才是萬聖節該有的感覺」、「反而覺得這樣才是認真的萬聖節」。
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