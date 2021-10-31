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黃明志超越周杰倫有可能獲金曲獎？ 網友論戰兩人音樂造詣

聯合新聞網 / 綜合報導
歌曲〈玻璃心〉在Youtube發佈短短兩週便破兩千萬次點擊率。有網友提及「黃明志是不是超越周杰倫了」，更猜測〈玻璃心〉會不會獲得金曲獎。圖擷自Namewee YouTube
歌曲〈玻璃心〉在Youtube發佈短短兩週便破兩千萬次點擊率。有網友提及「黃明志是不是超越周杰倫了」，更猜測〈玻璃心〉會不會獲得金曲獎。圖擷自Namewee YouTube

馬來西亞歌手黃明志與台灣歌手陳芳語的諷刺歌曲〈玻璃心〉，在Youtube發佈短短兩週便破兩千萬次點擊率，歌曲獲不少人支持。有網友提及「黃明志是不是超越周杰倫了」，引來許多網友討論，更猜測〈玻璃心〉會不會獲得金曲獎。

〈玻璃心〉的歌詞、MV拍攝手法都帶有諷刺意味，不僅在Youtube迅速爆紅，也在台灣、香港、馬來西亞、新加坡等地區獲得熱門排行榜上的第一名。一位網友在「PTT Gossiping」提問，黃明志是不是超越周杰倫了？並表示，自己聽完歌曲後，看MV才驚覺黃明志很有才華，不僅曲風多變、很有意義，而且很用心地拍MV，直呼「只看音樂，根本超越周杰倫了吧」。

不過，許多人不認同原PO，有網友說周杰倫獲得15座金曲獎，相反，黃明志只有0座，坦言「先拿一座金曲獎再說吧！」，該網友認為黃明志的歌曲創作都是一些惡搞、低俗、反諷、髒話的通俗歌還有諧音歌，偏向「網紅歌」的風格；他指出，因為歌詞內容好笑有梗，才會獲得年輕人的青睞。

歌曲〈玻璃心〉在台灣、香港、馬來西亞、新加坡等地區獲得熱門排行榜上的第一名。圖擷自Namewee YouTube
歌曲〈玻璃心〉在台灣、香港、馬來西亞、新加坡等地區獲得熱門排行榜上的第一名。圖擷自Namewee YouTube

其他網友覺得不能拿兩者比較，甚至認為黃明志的歌曲傳唱度比較低，「拿周杰倫來比是笑話嗎？」、「周杰倫歌曲的樂理多深，根本不是黃明志能比的」、「他的歌只有話題性」；但也有網友認為，黃明志的歌曲獲得影響力，證明他也很厲害，「歌詞如果影響力能搞到那麼大，也有他的一套」、「至少他創造話題帶動流行的功力很強」、「〈飄向北方〉也不錯」。

除此之外，也有網友猜測〈玻璃心〉會否獲得金曲獎歌曲獎，不少網友卻認為，若獲獎就表示「現在的金曲獎，已經淪為政治正確風向獎了」、「如果嘲諷中國就可以得獎，那金曲獎可以廢了」、「只會看到一群政治小丑，污辱音樂獎項而已」、「金曲獎淪為民進黨大內宣的工具」。

黃明志 周杰倫 PTT

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