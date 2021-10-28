加油遇聽障服務員遞「調查表」 一問題被網讚爆：太貼心了

聽障者受限於聽力問題，從事服務業比常人更加辛苦。近日有網友加油時遇到聽障者服務，他不僅大讚服務良好，更秀出對方自製的加油調查表，其中一句暖心問句，也讓眾多網友聲援支持，「光這個服務就勝過很多人了」。

從原PO秀出加油服務單可看到，開頭就先表明自己「聽不到聲音」，隨後詳細列出加油的種類、金額等項目，並詢問付款方式，是否需要打統編或累積點數，要什麼贈品，最後更細心詢問「有沒有垃圾要丟」，讓原PO忍不住讚揚他們，「雖然說是聽障朋友，但服務完全不會輸給一般加油員」，要大家多多支持。

網友秀出聽障服務員的加油單，大讚服務良好。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

貼文引來2.7萬人按讚支持，網友紛紛留言「加油」、「真的超棒」、「這間加油站很棒」、「多幫助弱勢族群」、「他們不完美，但是他們很努力」、「光服務就贏了一堆店」，還有人表示「以前開車上班都會特別去加，一早就可以看到溫暖的笑容很不錯」。

不少開車人士也特別注意到「丟垃圾」的服務，大讚貼心，「還有幫忙丟垃圾？！服務也太好了吧」、「有幫忙丟垃圾，太貼心了吧」、「有沒有垃圾要丟真的打死一堆加油站」、「這個還有垃圾要丟就滿分了」、「這間加油站很棒，有次問我有沒有垃圾要丟，我回答沒有耶，她還送我兩個袋子說可以裝垃圾，真貼心」。

原PO在貼文直接列出名稱是「陽光加油站」，該加油站是由臺北市勞動力重建運用處委託陽光基金會營運，任用者多為弱勢族群與身心障礙者，網友對此也相當支持，「很多有障礙的人，上班其實都比正常人認真，雖然可能會花較長時間，但是都比我們更珍惜自己的工作」、「我身邊也有聽障人仕但他工作能力也不錯！不要因為有任何缺陷而忽略了他本人的特質，平常心是對他們最大的鼓勵」。