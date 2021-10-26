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你家還有裝市話嗎？ 超多網友愛這1點：方便又便宜

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在PTT發問，現在一般住家還有安裝市內電話否，意外引來熱議。ingimage提供
網友在PTT發問，現在一般住家還有安裝市內電話否，意外引來熱議。ingimage提供

手機一開始是用來行動中也能連絡打電話，網路時代聯絡的方式變多樣化，打電話的功能也被APP取代，那我們還需要公用電話或市內電話嗎？有網友在PTT [問卦] 版以「現在一般住家還有安裝市內電話否」為題發問，意外引來網友留言熱議，有網友坦言裝「市內電話費率那麼便宜，手機是要怎取代」。

原po在文中表示，當初自家有裝市內電話，後來網路搭配門號也沿用至今，網路時代每個人至少都有一支行動電話，現在有誰住家還有安裝市內電話的。有網友直接留言回應「沒裝，根本用不到幹嘛裝」、「十幾年前就沒裝了」、「有裝很想拿掉」、「突然發現好像至少20幾年沒裝了，以前填資料對方聽到沒市內電話都會很驚訝」、「自從手機普及後，市話就變成裝飾品惹，響起來不是詐騙就是推銷」。

不過有網友留言表示，「我家一直都有」、「我家有裝，不裝覺得怪怪的」、「有裝阿，聊個幾小時也沒花多少錢」、「分機樓上樓下，用電話聊天方便」，更多精打細算的網友表示「打對方巿話相對比較便宜」、「家裡長輩聊天專用，又便宜」。

其實對基地台眾多的大都會民眾而言，用手機就足夠了，但對偏遠地區或是收訊不好地區的民眾來說，「有的還是會裝，因為當天災斷電時，市話還能作為災難預備的工具」。

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