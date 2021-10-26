快訊

王必勝不倫戀重傷指揮中心 羅一鈞：他心情平穩

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車開到一半突見閃亮亮「金黃水龍頭」 她疑惑：什麼意思？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友開車到半途，車子出現了「金黃色水龍頭」符號讓她不知所措。圖擷自爆系知識家
一名網友開車到半途，車子出現了「金黃色水龍頭」符號讓她不知所措。圖擷自爆系知識家

令人眼花撩亂的汽車儀表板燈號知識學問大，如果搞不懂燈號亮起表示的意義，可能會讓車子造成損壞，甚至開車時發生危險。一名網友在爆系知識po照，愛車出現了「金黃色水龍頭」的符號，讓當時正開車在半路上的她，瞬間不知所措。

她表示，自己開車到一半，金黃色水龍頭的燈號一直閃，讓她非常疑惑「這是代表什麼意思？又該採取什麼措施呢？」

底下不少網友留言提供解答，並指出那是引擎燈標誌，代表引擎出問題了，一定要牽去修車。還有人說，比較常見是缺水導致溫度過高，建議停靠路邊停駛，避免更嚴重的傷害。

「引擎部位警示，要回原廠插電腦看代號查問題」、「大保養時間到了」、「該花的跑不掉」、「不是好事」。不過也有人認為先別急，因為有時是機油的問題，先換機油試試看，電瓶也會造成亮燈。

更有人分享慘痛經驗表示，之前開在高速公路，燈亮水箱破，引擎直接掰掰。還有人說，「當時就是亮這燈號，自己不以為意繼續開，結果燒了12萬修引擎室，若再來一次，我會選擇讓車拖去修理廠，不花冤枉錢。」

另外，也有其他人分析，亮黃燈或橘燈表示車子沒有立即問題，還是可以繼續行駛，只是車子的效能會減低，但車主仍要安排時間好好去車廠檢查。

延伸閱讀

儀表板亮「烏龜曬太陽」符號一頭霧水 內行人驚：不要開了

一台車能塞幾人？為了偷渡躲在汽車儀表板！

汽車故障 女駕駛驚慌失措 警熱心推車解圍！

春節一路發 專家送愛車拋錨急救小撇步

相關新聞

「四個月兵」補滿一年增戰力？退伍學長看衰：還是浪費時間

根據華爾街日報近日報導，台灣雖然每年有8萬人入伍、後備軍人達220萬人，但「準備不足，士氣也低落」，恐怕難與潛在敵軍中國大陸一戰。報導一出又掀起討論，認為至少應改回「一年兵」，不過網友推文出現不少雜音

車開到一半突見閃亮亮「金黃水龍頭」 她疑惑：什麼意思？

令人眼花撩亂的汽車儀表板燈號知識學問大，如果搞不懂燈號亮起表示的意義，可能會讓車子造成損壞，甚至開車時發生危險。一名網友在爆系知識po照，愛車出現了「金黃色水龍頭」的符號，讓當時正開車在半路上的她，瞬間不知所措。

出社會後怎麼認識新朋友？引過來人淚勸：在學時應要認真交友

不少人抱怨當大學畢業、進入職場後，就交不到真心的朋友了，對此便有一位網友有相同的困擾，說明自己現在身邊的人都有自己的家庭，且和男朋友還是遠距離，平時連個能逛街吃飯的朋友都沒有，讓他不禁疑惑「想請問大家出社會都怎麼教到新朋友？」

地震震歪大門完全打不開！ 外送員「這動作」超帥神救援

昨天的一場大地震讓不少人仍心有餘悸，就有一名女網友發文分享，昨天地震完便叫了外送，沒想到正要下樓去拿時，卻發現家中的大門似乎受地震影響打不開，幸好有熱心的外送員上樓幫忙，才幫她打開了門。

日本人畫簡圖表達台灣四季 網讚「超中肯」：真的就是這樣

隨著地球暖化，四季越來越不分明，連台灣也在一年當中有長時間都是處於高溫難耐的夏季氣候，且往往在入秋後幾天內卻又突然氣溫驟降，讓不少台灣人覺得很無奈。對此，便有一位曾經在台灣擔任助理教師的日本人以插畫的方式，繪出台灣四季的變化，讓不少人看了直呼「太有才了」。

地震警報響個不停！擁72支手機的寶可夢阿伯笑著回應狀況

宜蘭24日發生2次有感地震，分別為規模6.5及5.4級，全台有感，手機的國家警報不斷鳴響。一位網友突然想起擁有72支手機的「寶可夢阿伯」，引來網友關心。過往寶可夢阿伯因地震，需花30分鐘才能關閉所有手機的國家警報鳴笛聲，而針對這次地震，寶可夢阿伯也做出回應了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。