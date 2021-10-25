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出社會後怎麼認識新朋友？引過來人淚勸：在學時應要認真交友

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人抱怨當大學畢業、進入職場後，就交不到真心的朋友了。 圖／ingimage
不少人抱怨當大學畢業、進入職場後，就交不到真心的朋友了。 圖／ingimage

不少人抱怨當大學畢業、進入職場後，就交不到真心的朋友了，對此便有一位網友有相同的困擾，說明自己現在身邊的人都有自己的家庭，且和男朋友還是遠距離，平時連個能逛街吃飯的朋友都沒有，讓他不禁疑惑「想請問大家出社會都怎麼交到新朋友？」

原PO在PPT上以「出社會後都怎麼交新朋友」為題說明，自己身邊比較好的朋友不是已經結婚、有小孩了，就是住在不同縣市，所以平常也很難約，再加上和男友也是遠距離，便想要多多認識同性好友，讓平時下班或是假日期間可以一起約吃飯或是逛街。

此文一出，便有許多網友紛紛給原PO建議，「多參加活動！」、「這個問題我剛出社會的時候也在這裡發文問過，其實我後來也試過很多交友方式，像是去參加救國團的課程、批踢踢一些交友版加群組」、「 參加一些社團啊！台大也有不少社團歡迎社會人參與」。

但也有網友和原PO有一樣的困擾，紛紛表示，「同事也很難跟我出去吃吃喝喝當玩伴，很多都已經結婚」、「跟你有相同疑問，覺得單純交友好難啊比交男朋友還難」、「超認同QQ，好想交新朋友」、「同感~出社會後才覺得在學時應該要認真交朋友」。

結婚 職場

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