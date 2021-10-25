地震震歪大門完全打不開！ 外送員「這動作」超帥神救援

昨天的一場大地震讓不少人仍心有餘悸，就有一名女網友發文分享，昨天地震完便叫了外送，沒想到正要下樓去拿時，卻發現家中的大門似乎受地震影響打不開，幸好有熱心的外送員上樓幫忙，才幫她打開了門。

原PO在臉書社團「外送的奇聞怪事」上發文分享，自己想藉此發文謝謝那名外送員，因為昨天的大地震，家中的大門似乎受影響，完全打不開，幸好好心的外送員上樓幫忙，幫她硬從外面推開，才讓她可以開門。對此，原PO也想藉自身經驗提醒大家「地震真的要先開門，抓好寵物再跑，不要東西都拿好，門打不開。」

此文一出，便有不少網友紛紛擔心回應道，「感覺要請人來看，好危險啊」、「門歪掉不是好兆頭耶！小心注意看看有沒有哪裡也是歪的喔！」、「門還是請人看一下」、「大地震門開了也會被震到關上，不是每次都要開門，但老公寓好像打開比較好？」

也有網友歪樓敲碗原PO與該名外送員的後續故事，紛紛開玩笑「破門後還有後續嗎」、「後續呢哈哈，我想知道外送員的反應」、「如果是男生…倒了都沒我的事」、「看來是適合當消防員的外送員呢」。