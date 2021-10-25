北海道地上寫「○月○日有大便」什麼意思？在地人秒懂：危險信號快逃！
北海道幅員廣大，有許多地區開發程度不高，因此像是熊或鹿等野生動物不時出沒，需要多加注意。最近一位日本網友，就分享了一個北海道在地特有的警告標示。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「nippou_」近日分享一張照片，畫面中的柏油馬路上，寫著「10/17有大便」幾個字，讓人摸不著頭緒。不過nippou_解釋，這其實是附近有棕熊足跡而留下來的警語，外地遊客如果見到了，最好遠離該處。
北海道、これが「ヒグマ危険」という意味の書き置きですので旅行中の方は気をつけてくださいね… pic.twitter.com/rBYM3ix5bl— 日報さん (@nippou_) October 20, 2021
由於時序已經入秋，正是棕熊大量出沒的時期，為了避免遭到襲擊，就必須遠離曾有棕熊足跡的地方。nippou_指出，在栗子、橡實等作物歉收的時候，類似的記號就會增加，表示熊隻出沒的機率更高。今年就因為橡實和山葡萄變少，導致襲擊事故比平常要多上一些。
網友們紛紛表示「太恐怖了吧」、「我連熊的大便長怎樣都認不出來」、「還以為是標示貓狗的糞便」、「第一次知道這回事」、「居然不是在開玩笑」、「雖然很像在搞笑，但卻是認真的危險信號」、「我昨天工作的地方還有一個比人手還大的足跡」、「我住在北海道靠山的農村，這倒是第一次見到」、「北海道還真可怕」。
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