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北海道地上寫「○月○日有大便」什麼意思？在地人秒懂：危險信號快逃！

聯合新聞網 / 綜合報導
北海道路旁的大便標示，其實在警告有熊出沒。圖擷取自twitter
北海道路旁的大便標示，其實在警告有熊出沒。圖擷取自twitter

北海道幅員廣大，有許多地區開發程度不高，因此像是熊或鹿等野生動物不時出沒，需要多加注意。最近一位日本網友，就分享了一個北海道在地特有的警告標示。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「nippou_」近日分享一張照片，畫面中的柏油馬路上，寫著「10/17有大便」幾個字，讓人摸不著頭緒。不過nippou_解釋，這其實是附近有棕熊足跡而留下來的警語，外地遊客如果見到了，最好遠離該處。

由於時序已經入秋，正是棕熊大量出沒的時期，為了避免遭到襲擊，就必須遠離曾有棕熊足跡的地方。nippou_指出，在栗子、橡實等作物歉收的時候，類似的記號就會增加，表示熊隻出沒的機率更高。今年就因為橡實和山葡萄變少，導致襲擊事故比平常要多上一些。

網友們紛紛表示「太恐怖了吧」、「我連熊的大便長怎樣都認不出來」、「還以為是標示貓狗的糞便」、「第一次知道這回事」、「居然不是在開玩笑」、「雖然很像在搞笑，但卻是認真的危險信號」、「我昨天工作的地方還有一個比人手還大的足跡」、「我住在北海道靠山的農村，這倒是第一次見到」、「北海道還真可怕」。

北海道 日本

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