只輸給芋頭！最討厭的火鍋料第二名是它 網：整鍋毀掉

天氣漸漸轉涼，大吃火鍋的季節又來到！有網友表示，天冷就讓人好想吃火鍋，但「每次吃火鍋的時候總是會不想在裡面看到一些莫名其妙的東西」，尤其是海鮮類，好奇問大家「什麼東西最不該進入火鍋裡？」除了芋頭毫無意外的最先被點名外，網友一致認為「南瓜」也不該出現，會「整鍋毀掉」。

一名網友在《PTT Gossiping》板發文表示，近日天氣轉涼讓人好想吃火鍋，但常常會看到火鍋裡會出現一些莫名其妙的食材，原PO表示自己最討厭吃海鮮，不能接受的火鍋裡出現魚肉，因為常會煮到散開，「搞得整鍋跟海鮮鍋有87%像」，好奇問大家「除了魚魚之外，還有什麼東西最不應該進入火鍋裡面？」

貼文一出，眾人一面倒點名「芋頭啊…這三小朋友」、「芋頭嘔嘔嘔」、「芋頭根本敗壞湯底」、「芋頭下午，整鍋吃什麼都芋頭！」、「放芋頭的都該死」、「看到芋頭，我直接丟給店員」；除了芋頭拿下榜首外，第二多人不愛的火鍋食材則是「南瓜」，「南瓜真的很噁心」、「南瓜常煮到剩一張皮」、「煮到散掉也不撈起來，整鍋毀掉」。

其他被點名的還有「蛋餃，肉沒肉味蛋沒蛋味，不知道重點在哪」、「魚板魚丸」、「番茄」、「鑫鑫腸」、「各種餃類、假蟹棒、米血、麻糬、假豆腐等」，認為「火鍋只能有肉跟海鮮，其他都邪魔歪道」。