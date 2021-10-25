快訊

陽明交大校歌「難產」 找校友黃國倫還請滾石風潮大咖助陣

陳柏惟罷免案之後 台灣政治極化的開端？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

租YouBike見車籃放一袋信封 他打開一看傻眼：是我的照片

聯合新聞網 / 綜合報導
微笑單車YouBike為公共租賃自行車。記者張哲郢／攝影
微笑單車YouBike為公共租賃自行車。記者張哲郢／攝影

微笑單車YouBike為公共自行車租賃裝置，對於不會騎車和開車的民眾而言，是相當方便的代步工具。有網友近日租借腳踏車時，意外發現籃子內有信封袋，打開一看傻眼，竟然是他本人的照片，詢問爸爸後才知道是他把剛洗好的照片忘在腳踏車籃子內，剛好那輛車又被他租借走。

有網友在論壇Dcard表示，他近日要從台中歌劇院騎腳踏車去吃冰，卻在租來的YouBike籃子中，發現一個信封袋，看起來像是裝著剛洗好的照片，結果朋友打開信封後，發現竟是該網友本人的照片，令眾人傻眼。

網友在自行車籃內發現信封袋。圖／取自Dcard
網友在自行車籃內發現信封袋。圖／取自Dcard

該網友表示，他第一反應就想到是他爸爸，因為當天他剛好拜託爸爸幫忙領取洗好的照片，於是立刻打電話給爸爸，問爸爸是不是弄丟洗好的照片，還要爸爸猜他是在哪裡撿到照片的，他爸爸卻若無其事地回答「腳踏車籃喔？這麼剛好，我停在公益路啊」。

該網友傻眼表示，「從公益路跑到歌劇院旁邊，還剛好被我借到，真的是世界無敵荒謬欸，不管怎樣很感謝把腳踏車騎到歌劇院旁的人，有你的加持，我一定會努力考過汽車駕照的」。

其他網友也笑翻留言「好強的親情連結」、「超厲害！這什麼巧合」、「天選之bike」、「好有緣喔」、「真的超扯的，把那台YouBike娶回家了啦」、「爸爸：一切都在計畫之中」、「小丑竟是自己」。

腳踏車 YouBike Dcard

延伸閱讀

照片中其實不只三隻貓！第四隻太會藏 網友直呼：根本忍者

陳柏惟罷免案通過…民進黨將派誰出戰補選？網友點名「他」

貓咪住老家越養越肥整隻變「長方形」 網驚：這是狸貓了吧

醫學之父命名！七蔬菜煮出「希波克拉底湯」 減肥又降血壓

相關新聞

租YouBike見車籃放一袋信封 他打開一看傻眼：是我的照片

微笑單車YouBike為公共自行車租賃裝置，對於不會騎車和開車的民眾而言，是相當方便的代步工具。有網友近日租借腳踏車時，意外發現籃子內有信封袋，打開一看傻眼，竟然是他本人的照片，詢問爸爸後才知道是他把剛洗好的照片忘在腳踏車籃子內，剛好那輛車又被他租借走。

煮麻油雞只會加鹽？放「一關鍵物」湯頭秒升級 網：人間美味

東北季風報到，全台氣溫明顯轉涼，這時來碗呼呼的雞湯，暖心又補身。一位網友分享了自家客家版麻雞湯的作法，並透露相較於其他版本的麻油雞，放入一項關鍵調味品，可立即提升湯頭美味。貼文引發熱議，眾人紛紛求教作法。

冰箱燈壞掉怎辦？他換「這款」常用燈泡悲劇了 網笑瘋：要轉生了

冰箱燈泡壞掉了怎麼辦呢？一名網友動手DIY為家中冰箱冷凍庫換燈泡，沒想到卻因買錯燈泡型號釀成悲劇，冷凍庫發出強烈「聖光」，讓網友們笑到不行，也引出內行人告知選燈泡的小撇步...

媽炒高麗菜加入這一物「比平時入味」 網讚：原來是正確用法

高麗菜是台灣常見且普遍的蔬菜之一，不少婆婆媽媽也都會煮這道菜，但有什麼方法能夠讓高麗菜更好吃、更入味呢？一名網友在PTT表示日前吃到媽媽煮的高麗菜驚為天人，他好奇到底加了什麼秘方？沒想到媽媽指了一樣東西讓他看了很驚訝，不少人也笑說這才是真正用法。

當年喜宴最強飲料是哪款？網友點名「這一罐」：還會拿回家

許多人參加喜宴不僅是為了沾沾新人喜氣，辦桌的菜色、點心也是大家期待的重點之一。一名網友回憶道，以前吃流水席時都可以去橘紅色大水桶內拿飲料，更盤點「9款懷舊飲料」...

誰的電話是「7533967」？七年級生一看就懂：好有聲音

隨著通訊軟體越來越發達，以電話聯繫他人的需求也逐漸降低，但不少「熟悉的號碼」仍會留在大家的記憶中。日前，一名網友貼出一串數字，更稱知道「7533967」這組號碼的人一定都有年紀了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。