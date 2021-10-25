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租YouBike見車籃放一袋信封 他打開一看傻眼：是我的照片
微笑單車YouBike為公共自行車租賃裝置，對於不會騎車和開車的民眾而言，是相當方便的代步工具。有網友近日租借腳踏車時，意外發現籃子內有信封袋，打開一看傻眼，竟然是他本人的照片，詢問爸爸後才知道是他把剛洗好的照片忘在腳踏車籃子內，剛好那輛車又被他租借走。
有網友在論壇Dcard表示，他近日要從台中歌劇院騎腳踏車去吃冰，卻在租來的YouBike籃子中，發現一個信封袋，看起來像是裝著剛洗好的照片，結果朋友打開信封後，發現竟是該網友本人的照片，令眾人傻眼。
該網友表示，他第一反應就想到是他爸爸，因為當天他剛好拜託爸爸幫忙領取洗好的照片，於是立刻打電話給爸爸，問爸爸是不是弄丟洗好的照片，還要爸爸猜他是在哪裡撿到照片的，他爸爸卻若無其事地回答「腳踏車籃喔？這麼剛好，我停在公益路啊」。
該網友傻眼表示，「從公益路跑到歌劇院旁邊，還剛好被我借到，真的是世界無敵荒謬欸，不管怎樣很感謝把腳踏車騎到歌劇院旁的人，有你的加持，我一定會努力考過汽車駕照的」。
其他網友也笑翻留言「好強的親情連結」、「超厲害！這什麼巧合」、「天選之bike」、「好有緣喔」、「真的超扯的，把那台YouBike娶回家了啦」、「爸爸：一切都在計畫之中」、「小丑竟是自己」。
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