煮麻油雞只會加鹽？放「一關鍵物」湯頭秒升級 網：人間美味

東北季風報到，全台氣溫明顯轉涼，這時來碗呼呼的雞湯，暖心又補身。一位網友分享了自家客家版麻雞湯的作法，並透露相較於其他版本的麻油雞，放入一項關鍵調味品，可立即提升湯頭美味。貼文引發熱議，眾人紛紛求教作法。

一位網友在《家常菜》臉書粉專PO照寫道「大姐指定菜，說想吃客家麻油雞」，照片中一整盆的雞塊、雞翅，濃郁的麻油湯色讓人看了垂涎三尺。貼文吸引上千人按讚，紛紛留言「好想吃喔」，同時也好奇問「客家麻油雞跟ㄧ般麻油雞有何不同嗎？」

原PO表示，麻油雞是依照客家家傳的方法烹煮，一般麻油雞基本食材使用老薑、麻油、米酒，客家版多了一項「冰糖」，所以「客家麻油雞湯喝起來甜甜的，雖然是全油但是完全沒有酒味的，拌飯非常好吃」，重點是「冰糖、老薑末、麻油、米酒，是有一定比例的」，而且不可以加鹽。

多位同為客家鄉親的網友也留言分自家作法，「我大嫂是客家人，她喜歡在麻油雞湯裡加桔餅，湯喝起來甜甜的」、「先生是客家人…姑姑煮的麻油雞會加桂圓…全酒下去煮，湯喝起來甜甜的」、「吃來吃去我覺得客家人做月子的麻油雞是最香，莫名的香」、「湯汁配白飯，人間美味，我阿嬤的最愛」。