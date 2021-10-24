冰箱燈壞掉怎辦？他換「這款」常用燈泡悲劇了 網笑瘋：要轉生了

冰箱燈泡壞掉了怎麼辦呢？一名網友動手DIY為家中冰箱冷凍庫換燈泡，沒想到卻因買錯燈泡型號釀成悲劇，冷凍庫發出強烈「聖光」，讓網友們笑到不行，也引出內行人告知選燈泡的小撇步。

原PO在PTT上發文回憶，某天發現家中冰箱冷凍庫的燈故障了，決定去買新燈泡來換，不假思索便購買了一般家電常用型號「E27」的LED白光燈泡，還沾沾自喜地想著「冰箱不用太亮的燈泡，60元的就行了」，沒想到裝上去後，冷凍庫竟發出如「聖光」的強烈白光，讓他好崩潰。

一名網友動手DIY為家中冰箱冷凍庫換燈泡，沒想到卻因買錯燈泡型號釀成悲劇，冷凍庫發出如聖光般的強烈白光。圖／翻攝自PTT

貼文一出，網友們全笑翻，紛紛留言回覆道「笑瘋」、「要轉生了嗎」、「沒事，這是通往天國的大門」、「以後帶墨鏡開冰箱」、「反正都裝了，再加個會播音樂的小玩意進去吧」、「記憶消除光，每次打開冰箱都會忘記幹嘛」、「小當家配樂自動響起」。

對此，內行人指出「E27」為燈座的尺寸、W瓦數是耗電量、K是色度，色度愈大則愈白，因此針對一般冰箱燈泡，應該要用「低瓦數黃光」；而新型省電燈泡、LED燈泡的亮度，則要看「光通量」（單位：流明），或更認真一點，冰箱也有專用燈泡，來調節冰箱內的濕度及溫度。