媽炒高麗菜加入這一物「比平時入味」 網讚：原來是正確用法

高麗菜是台灣常見且普遍的蔬菜之一，不少婆婆媽媽也都會煮這道菜，但有什麼方法能夠讓高麗菜更好吃、更入味呢？一名網友在PTT表示日前吃到媽媽煮的高麗菜驚為天人，他好奇到底加了什麼秘方？沒想到媽媽指了一樣東西讓他看了很驚訝，不少人也笑說這才是真正用法。

原PO寫道前幾天媽媽炒了高麗菜，全家人吃了都覺得比平時吃的還入味，他好奇是怎麼炒的，沒想到媽媽指了一包東西，原PO一看竟然是「洋芋片」，讓他相當驚訝。原PO說媽媽最近把冰箱庫存的食材拿來研發新料理，再加上家人之前買了一包洋芋片卻只吃幾口就不吃，媽媽才腦筋一動拿來炒菜，這也讓他好奇想問「有人炒高麗菜加洋芋片一起炒的嗎？」

特殊創意讓不少人看了覺得很新奇，「好像蠻猛的耶」、「就有味道的東西都嘛能當調味醬調味粉用」、「你媽有潛力弄創意料理」、「料理天才」、「原來這才是這包洋芋片的正確使用方法」、「怎麼感覺很厲害，好像可以試試看」、「好酷喔，我家剛好也有那個口味的洋芋片」、「你媽很有創意耶，等等下班來試試」。

還有網友分享自己的料理方法，「用肉醬取代油，沒油耗味…讚」、「加大蒜、蝦米，起鍋前點幾滴醋」、「蔥薑蒜一起爆香小炒，不用加鹽」、「紅蔥油和蒜頭先爆香，下高麗菜+紅蘿蔔」、「加豆干，鹽巴調味料下，就可以吃了」、「動物油炒加蝦米」、「煎魚之後，油炒冬蝦蒜頭高麗菜絕配」、「滾水汆燙過後，大火快炒加一點固態奶油」。