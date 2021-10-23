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當年喜宴最強飲料是哪款？網友點名「這一罐」：還會拿回家

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，以前吃流水席時都可以去橘紅色大水桶內拿飲料，並好奇當年喜宴「最強飲料」是哪一款。示意圖／Ingimage
網友表示，以前吃流水席時都可以去橘紅色大水桶內拿飲料，並好奇當年喜宴「最強飲料」是哪一款。示意圖／Ingimage

許多人參加喜宴不僅是為了沾沾新人喜氣，辦桌的菜色、點心也是大家期待的重點之一。一名網友回憶道，以前吃流水席時都可以去橘紅色大水桶內拿飲料，更盤點「9款懷舊飲料」，並詢問大家「當年喜宴飲料最強是哪款？」，貼文一出便掀起熱議，網友紛紛點名「這款飲料」大讚「回去還會拿幾罐帶回家」。

一名網友在PTT發文表示，現在的喜宴多半由服務生幫忙分裝飲料，並將每一壺飲品分送到各個桌子上，但在十幾二十年前的流水席上，飲料都是統一放在裝滿冰塊的橘紅色水桶內，任由賓客挑選想喝的拿回去桌邊。

原PO也在文中盤點「9款懷舊飲料」，包含：香吉士的柳橙汁及芭樂汁、悅氏的茶飲系列、開喜烏龍茶、黑松汽水及沙士、優鮮沛的蔓越莓汁、愛之味麥茶、芭芒柳果汁，並好奇的詢問「當年哪款飲料最強，到現在還會想回味的？或是現在偶爾喝一下，那紅色免洗杯的回憶還會湧上心頭的？」

文章引起討論，多數網友都認為「芭樂汁」是喜宴上最難忘的好滋味，「芭樂汁唯一真神」、「芭樂汁，要回去還會去空桌幹個幾罐回」、「一定是芭樂汁，平常不會買這來喝」、「芭樂汁現在外面要買還不好買」，也有人分享「特調喝法」，「芭樂加柳橙，真的好喝」、「柳橙混芭樂，可是芭樂汁每次都空比較快」。

另外，茶類飲品也獲得許多網友的支持，「開喜有紅一陣子」、「只想喝麥仔茶」、「開喜烏龍茶現在都看不到惹」，部分網友也提出自己心中最難忘的飲料，「蘋果西打」、「津津蘆筍汁」、「金車冰淇淋汽水，比麥根沙士還難找」。

許多網友都認為芭樂汁是喜宴飲料的第一選擇，且與柳橙汁混合後，更加美味。示意圖／Ingimage
許多網友都認為芭樂汁是喜宴飲料的第一選擇，且與柳橙汁混合後，更加美味。示意圖／Ingimage

PTT 喜宴 辦桌

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