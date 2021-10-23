誰的電話是「7533967」？七年級生一看就懂：好有聲音

隨著通訊軟體越來越發達，以電話聯繫他人的需求也逐漸降低，但不少「熟悉的號碼」仍會留在大家的記憶中。日前，一名網友貼出一串數字，更稱知道「7533967」這組號碼的人一定都有年紀了，貼文立刻引發討論，許多人直呼「好有聲音的數字」。

近日，一名網友在《爆廢公社二館》寫下一串數字「7533967」，還在貼文中寫道，「如果你知道這個電話號碼，那代表你有點年紀了，不過記憶力還算不錯！」。這串神秘數字隨即掀起網友熱烈討論，不少「熟悉暗號」的七年級生們也紛紛跳出來解答。

原來神秘的「7533967」是一首歌曲的名稱，是1992年時藝人徐乃麟推出的音樂作品，這首歌唱出思念愛人、無法訴出愛意的苦悶心聲，更在當年傳遍大街小巷，是許多人眼中的經典歌曲。該專輯的製作人吳宗憲也曾在綜藝節目《綜藝大熱門》中提到，當年覺得這首歌少了句歌詞，便把自己辦公室的電話號碼放了進去，沒想到歌紅了電話也被打爆了，後來還收到交通部的通知，該電話號碼被停用至西元2100年。

許多網友看見貼文後，紛紛留言驚呼「好有聲音的數字」、「我居然唱起來了」、「乃哥，電話」，更有人直接哼出後面的歌詞「妳的電話在我心裡響個不停」、「好想拿起電話聽聽妳的聽音」，部分網友則回憶道「小時候打過」、「那時這首歌，搞到用戶發狂，因為天天有人打去看是不是真有這號碼」。