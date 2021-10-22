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救護車貼詭異圖案？他不解「2條蛇」涵義 內行揭：其實用錯了

聯合新聞網 / 綜合報導
救護車車身有各式不同的塗裝及圖案，此車「119 *」米字符號內就有單蛇杖圖樣。聯合報系資料照片／記者謝進盛翻攝
救護車車身有各式不同的塗裝及圖案，此車「119 *」米字符號內就有單蛇杖圖樣。聯合報系資料照片／記者謝進盛翻攝

提到救護、醫療相關的標誌時，許多人第一時間都會聯想到紅白組成的十字符號，但其實除了十字之外，另有其他常用來代表醫療涵義的標誌。近日就有民眾發現，救護車上貼了有些詭異的圖案，看起來是兩隻大蛇纏繞一支棍棒，讓他看了相當困惑，話題曝光後，引來其他網友熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，自己日前去打疫苗時，意外發現停在場館外的救護車上，窗戶貼著一張沒見過的圖案，雖然看得出來是兩條大頭蛇纏住一根棍棒，但他實在不懂這幅景象和救護的關聯，好奇直呼「誰知道到底有什麼設計意義？」

原PO不解救護車標誌的涵義。圖擷自ptt
原PO不解救護車標誌的涵義。圖擷自ptt

文章一出引起熱議，其中許多人就留言解答，指出「因為蛇脫皮過程很痛苦，但是脫完皮就像重獲新生，所以醫院都用蛇當logo」、「和希臘神話有關」、「那是蛇杖」、「它叫阿斯克勒庇俄斯之杖」、「聖經摩西的蛇杖，有醫療神力的」、「醫學普遍的象徵啊」、「衛福部的logo也有蛇喔」；還有內行人則補充「其實單蛇杖才是正確的用法，雙蛇杖是商業之神」、「雙蛇杖是誤用喔，但已經錯太久了」。

事實上，蛇纏繞著手仗的圖案有兩個由來，一是源自希臘神話中的醫神阿斯克勒庇俄斯（Asclepius），他的形象就是手持一根權杖、上頭纏繞著蛇；第二則是聖經中摩西曾使用青銅鑄造一條蛇，當有人被毒蛇咬到，只要注視這條青銅蛇就能痊癒。因此，蛇纏著權杖是醫學的象徵，在許多國家的醫療急救組織中都能看見類似標誌；至於雙蛇圖案則另有由來，並通常被視為商業和貿易的標誌，不過經常被醫療單位誤用為醫學象徵。

希臘 標誌 救護車 PTT

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