他問幾歲開始不去吃到飽？ 網答仍會去但心態轉變：別吃撐

吃到飽餐廳是不少人享用大餐時的首選，只要花一定的金額，就可以吃到大量且變化性高的餐點。不過隨著年紀增長，用餐吃到飽可能會讓身體過於負擔，一餐吃下來反而腸胃不適。日前有一名網友表示，他以前很愛吃吃到飽，年紀增長後反而覺得不舒服，因此他問大家「幾歲開始不會去吃到飽餐廳？」

一名網友表示，他住家附近有很多烤肉店，他用餐完後想到，年輕時他去吃到飽餐廳吃飯，總是吃到爆，會吃到不能再吃為止，但等到年紀稍長，發現不如點組合套餐，因為吃太飽也不太舒服，而且組合套餐的肉比較好吃。因此他好奇問大家「幾歲開始才不會吃吃到飽」？

對此，有網友回應「35歲以後，覺得吃來吃去都那樣」、「35歲以後，覺得代謝變差，吃不了那麼多了」、「40歲」、「30歲」、「24歲，自己開始賺錢以後」。不過，也有人認為「那是你的問題，吃到飽吃剛好就好」、「自己愛吃到撐」、「去不一定要吃很撐吧？我看有些店有老人」。

也有人認為，是因為年紀改變心境，「現在年紀比較大，去吃到飽餐廳是想享受料理，跟學生時代喜歡吃很飽的心態已經大不相同」、「用單點的肉比較好吃，是因為會慢慢品嘗」、「吃到飽就是種類多樣，不是吃到撐」、「吃到飽是讓你選想吃的，不是撐死」。