快訊

威力彩頭獎開出！獎落「這縣市」 一人獨得5.96億元

十五位美麗島辯護律師「誰是特務」 施明德：誰不是？

他問幾歲開始不去吃到飽？ 網答仍會去但心態轉變：別吃撐

聯合新聞網 / 綜合報導
吃到飽餐廳是許多人的最愛，但年紀增長後，可能吃太多會造成身體不適。示意圖／ingimage
吃到飽餐廳是許多人的最愛，但年紀增長後，可能吃太多會造成身體不適。示意圖／ingimage

吃到飽餐廳是不少人享用大餐時的首選，只要花一定的金額，就可以吃到大量且變化性高的餐點。不過隨著年紀增長，用餐吃到飽可能會讓身體過於負擔，一餐吃下來反而腸胃不適。日前有一名網友表示，他以前很愛吃吃到飽，年紀增長後反而覺得不舒服，因此他問大家「幾歲開始不會去吃到飽餐廳？」

一名網友表示，他住家附近有很多烤肉店，他用餐完後想到，年輕時他去吃到飽餐廳吃飯，總是吃到爆，會吃到不能再吃為止，但等到年紀稍長，發現不如點組合套餐，因為吃太飽也不太舒服，而且組合套餐的肉比較好吃。因此他好奇問大家「幾歲開始才不會吃吃到飽」？

對此，有網友回應「35歲以後，覺得吃來吃去都那樣」、「35歲以後，覺得代謝變差，吃不了那麼多了」、「40歲」、「30歲」、「24歲，自己開始賺錢以後」。不過，也有人認為「那是你的問題，吃到飽吃剛好就好」、「自己愛吃到撐」、「去不一定要吃很撐吧？我看有些店有老人」。

也有人認為，是因為年紀改變心境，「現在年紀比較大，去吃到飽餐廳是想享受料理，跟學生時代喜歡吃很飽的心態已經大不相同」、「用單點的肉比較好吃，是因為會慢慢品嘗」、「吃到飽就是種類多樣，不是吃到撐」、「吃到飽是讓你選想吃的，不是撐死」。

吃到飽

延伸閱讀

想租「像樣物件」要花2萬...北漂仔嘆辛苦 網驚：這標準可買房了

漲太兇！蛤蜊麵一碗80變100 網友直言：漲價有感到爆

一堆好友沒在聯絡？ LINE公開「3招整理術」：不用怕對方知道

Nokia霸王也臣服？他實測「20樓擲下iPhone 13」結果超震驚

相關新聞

他問幾歲開始不去吃到飽？ 網答仍會去但心態轉變：別吃撐

吃到飽餐廳是不少人享用大餐時的首選，只要花一定的金額，就可以吃到大量且變化性高的餐點。不過隨著年紀增長，用餐吃到飽可能會讓身體過於負擔，一餐吃下來反而腸胃不適。日前有一名網友表示，他以前很愛吃吃到飽，年紀增長後反而覺得不舒服，因此他問大家「幾歲開始不會去吃到飽餐廳？」

手機打字太吃力！長輩傳line「出奇招」 網笑讚：也算很厲害

科技發達加上網路普及，現代人習慣利用通訊軟體相互聯絡，不過對許多長輩來說，使用智慧型手機傳送訊息，並不是件容易的事。一名網友就分享，自己家中有位長輩雖會使用通訊軟體line與家人對話，卻不會用手機打字，於是自己突發奇想出一招使用方法，讓網友看了紛紛笑回「太可愛了」、「也算很厲害」。

阿嬤家電子鍋煮白飯「飄燒肉味」 超噁真相曝光令人崩潰

不少長輩都非常的節省，就算家中的電器用品很老舊，還是會繼續用下去。對此，一名網友分享自家阿嬤的老舊電子鍋，沒想到拆解後卻發現超恐怖的一幕，讓他直呼「阿嬤煮的飯就是特別的香」。

帶「沒保險」老爸看病！他哭喊：7、8年級生超苦 引網論戰

日前有位網友於網路發文感嘆「7、8年級有夠悲哀」，表示這年紀的人要面臨的是求職條件高、外語能力要強、房價節節攀升、薪資嚴重失衡，甚至還有雙親要負擔，讓他不禁哭喊「到底是得罪了誰啊？」

民宅上的超大巨型人偶 早晚怎麼拍都有震撼美、爆紅成萬聖節打卡新景點

一年一度的西洋鬼節-萬聖節又即將到來，有網友最近發現台南新營出現了新景點，一戶民宅的屋頂上頭出現動漫《進擊的巨人》超大型人偶，而且到了夜晚打上燈光後又有不一樣的感覺，白天或晚上拍照都好看。

南韓人認「3產業」看不見台灣車尾燈 除了台積電還有它

南韓在許多領域中都是台灣最強勁的對手，尤其在運動賽場上，許多民眾每逢台韓比賽時，都會說「好想贏韓國！」事實上，台灣有三大產業遠遠領先南韓，連南韓人也望塵莫及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。