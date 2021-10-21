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手機打字太吃力！長輩傳line「出奇招」 網笑讚：也算很厲害
科技發達加上網路普及，現代人習慣利用通訊軟體相互聯絡，不過對許多長輩來說，使用智慧型手機傳送訊息，並不是件容易的事。一名網友就分享，自己家中有位長輩雖會使用通訊軟體line與家人對話，卻不會用手機打字，於是自己突發奇想出一招使用方法，讓網友看了紛紛笑回「太可愛了」、「也算很厲害了啦」。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，問道「你們家的長輩也會用line，但是都不學打字嗎？」，隨後附上自己與家中長輩的對話截圖。從畫面中可以看見，這位長輩並未使用大多數人常用的打字對話功能，而是將文字先寫在紙張上後，再用手機拍下並傳送圖片，藉此表達訊息。
這位長輩不善打字而想出的「奇招」，讓網友們留言直呼「也太可愛了吧」、「還會用拍照功能，算厲害耶」、「這樣很棒啊，長輩選擇適合自己的方式，又可以跟晚輩溝通」、「也行呀」、「會拍照比會打字更厲害」、「可以教我媽這樣耶」。
不少人也提出建議方法，表示「我媽也不會打字，我都幫她設定手寫和教她用語音」、「我媽不認識字都用講的」、「教會用語音也是個方法，不然就瘋狂買貼圖給他」、「可以鍵盤設定用手寫」、「我阿嬤一開始也不會，都只有已讀，後來教語音跟打電話就解決了」；還有人則感嘆「我爸80歲了，前兩年學會用手機聽音樂，這陣子會用line打電話了，覺得老人家願意學真的很棒」。
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