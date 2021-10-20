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帶「沒保險」老爸看病！他哭喊：7、8年級生超苦 引網論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友認為7、8年級生要面臨「求職條件高」、「房價節節攀升」及「薪資嚴重失衡」問題。 圖／ingimage
一名網友認為7、8年級生要面臨「求職條件高」、「房價節節攀升」及「薪資嚴重失衡」問題。 圖／ingimage

日前有位網友於網路發文感嘆「7、8年級有夠悲哀」，表示這年紀的人要面臨的是求職條件高、外語能力要強、房價節節攀升、薪資嚴重失衡，甚至還有雙親要負擔，讓他不禁哭喊「到底是得罪了誰啊？」

原PO在PTT以「 7、8年級到底是犯到了誰」為題提到，自己明天要帶沒保險的老爸去看病，躺在床上突然悲從中來，無奈道「7、8年級真他X有夠悲哀，外語能力、文書作業能力不能少，還非要唸到碩博，才能掙到一份薪水不錯的工作，牙牙學語時房價先爆衝一次，最近又再爆衝一次。」

他補充世代對比，4、5年級的父母輩不需要有什麼技能，就能有個不錯的工作，然後擁有一間房，也無須特別為自己的人生做打算。原PO以自身例子說明「像我爸媽就是，完全沒保險也沒啥規劃，退休後就是靠勞保年金、靠小孩養，然後講理講不過，就直接放大絕情感勒索。」

此文一出，就有網友點出4、5年級刻苦的生活反駁原PO的言論，「4、5年級也沒有那麼好過，經歷過能源危機、台灣企業西進、產業轉型、關廠歇業大量解僱工廠員工」、「4、5年級的在小學階段還沒有鞋子可穿，放學後得拿著milk克寧鐵罐去工地檢鐵釘、鐵絲賣廢鐵…」、「每一代的人面對的挑戰都不一樣…是君不見4、5年級被淘汰失敗人的例子」。

有些網友反諷原PO「是你不會投胎」、「好好顧你爸可以嗎？少在那邊無病呻吟」、「不婚不生，讓悲慘的鎖鏈到這代就好」、「離開台灣會發現新世界」、「全世界都一樣啦，躺平吧」、「當你爸也真可悲，小時候養你從來沒該過」、「如果不養你，他們也可以蠻爽的吧」。

但也有另一派網友有不同的看法，紛紛表示「我認識的8年級父母都有留台北市房子給他們，沒有例外」、「老爸老媽累積的實力」、「孩子生少相對繼承房產資源變多」、「不用存錢買房了，可以好好照顧飲食玩。」

PTT

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