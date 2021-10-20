民宅上的超大巨型人偶 早晚怎麼拍都有震撼美、爆紅成萬聖節打卡新景點

一年一度的西洋鬼節-萬聖節又即將到來，有網友最近發現台南新營出現了新景點，一戶民宅的屋頂上頭出現動漫《進擊的巨人》超大型人偶，而且到了晚上打上燈光後又有不一樣的感覺，白天或晚上拍照都好看。

網友們在臉書社團爆廢公社及「我是新營人」po出人偶照片，迅速爆紅成為新景點，還有人寫道「除了讚嘆外不知該說什麼」，「新營新地標？很認真裝飾耶！」

不少新營在地人也留言表示，「孩子經過時我們一起哇哇大叫充滿驚喜！很棒～感謝屋主替我們平淡生活製造一些樂趣」、「這家每年都不一樣，很用心，上課都會經過」、「是我老婆高中老師家」、「我記得前幾年還有南瓜人。」

此外，據網友們留言指出，該屋主曾是育德工家的體育老師，每年都會布置不同的萬聖節造型在家外頭。但後來又有網友拍到這尊進擊的巨人疑似因為強風被吹落，並po出其掛落在電線上的照片。

網友們則開玩笑說，「被兵長解決了」、「被革命軍擊落了」、「好可惜喔～希望能修復」、「獻出你的心臟吧」，還有人直說還沒去朝聖很想帶小朋友去拍照。綜合其他媒體報導則指出，該民宅屋主將被風吹落的巨人皮囊先撿回家療傷，待天氣穩定一點後，會重新再跟大家見面。