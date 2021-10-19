南韓人認「3產業」看不見台灣車尾燈 除了台積電還有它

南韓在許多領域中都是台灣最強勁的對手，尤其在運動賽場上，許多民眾每逢台韓比賽時，都會說「好想贏韓國！」事實上，台灣有三大產業遠遠領先南韓，連南韓人也望塵莫及。

由韓國男孩邦ㄚ與台灣女孩智ㄚ組成的台韓情侶YouTuber「KT story」，近日發布一部影片分析「南韓很努力，但是絕對贏不了台灣的三個產業」，這三大產業分別為半導體業、腳踏車產業以及鞋業，不過「KT story」也強調，製作這內容並非要引戰，而是認為每個國家都有屬於自己的優勢，互相欣賞勉勵，保持「良性競爭」的心態更為重要。

「KT story」分析，南韓追不上台灣的第一個產業自然就是「半導體業」，並分享世界半導體市場賣出的前五大排名圖表，其中台積電以91.5億美元穩居第一名寶座，而南韓三星雖然位居第二有33.5億美元，但雙方差距很大。

邦ㄚ表示，南韓滿希望在半導體領域贏台灣，以前南韓業界更流傳著「如果很努力投資的話，或許有追過台灣的可能性」，但台積電突然爆發式成長，2019年至2021年雙方差距拉得非常大，南韓專家見狀紛紛改口說，「無論怎麼努力也很難贏台灣了。」

早期南韓以為能在半導體業領先台灣，但有一年卻看到台積電爆發式成長，讓許多專家紛紛改口。圖／路透社

第二個則為「腳踏車業」，「KT story」笑說網友可能都沒聽過南韓第一腳踏車品牌「三千里」（ALTON），也算是南韓的國民品牌。邦ㄚ表示，其實南韓1995年後便開始涉足腳踏車產業，也花了很多心血想好好發展，但U-bike引進南韓後，民眾幾乎就不買腳踏車了，「因為（腳踏車）變成了公共工具，暫時用一下就很方便。」

可是台灣在「腳踏車業」打趴南韓的關鍵理由是，U-bike系統全部都使用台灣製的零件，因為比起南韓國產零件，台灣製的CP值較高，南韓雖然很努力經營腳踏車產業，但以目前狀況來說，很難追上。

南韓腳踏車產業贏不過台灣的關鍵主因在U-bike零件。圖為台灣U-bike。圖／聯合報系資料照

第三個產業是「鞋業」，台灣的寶成工業、豐泰企業在全球鞋業中穩拿前一、二名，從數據來看，寶成更是無法越過的高牆，雖然韓企也排在第三、四名，但是雙方有壓倒性差距。

邦ㄚ透露，其實台韓鞋子產業相當競爭，雖然沒比半導體受到更多人矚目，但雙方已經較量很長一段時間，韓媒甚至刊出長文分析台韓的「鞋子戰爭」，還分析如何逆轉的秘訣，不過台灣在製鞋品質、技術都具備高水準，因此南韓也絕對贏不了台灣。