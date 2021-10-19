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「少年耶」！跑外送被阿嬤搭訕 外送員：我還想努力啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友則分享自己外送時被阿嬤用訊息「搭訕」，讓原PO不禁喊道「阿嬤我還想努力啊」。圖／ingimage
一位網友則分享自己外送時被阿嬤用訊息「搭訕」，讓原PO不禁喊道「阿嬤我還想努力啊」。圖／ingimage

現在不少外送APP能跟外送員傳訊息聊天，方便了解外送狀況。一位網友則分享自己外送時被阿嬤用訊息「搭訕」，對話內容讓網友哭笑不得，原PO不禁喊道「阿嬤我還想努力啊」。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，自己是一個全職外送員，通常顧客傳訊息，都會在等紅燈時以外送APP提供的預設訊息回覆。但在一天中午外送時，該訂單的客人原本在指引原PO外送路線，送完餐後突然傳訊息「少年耶......」、「你好帥喔~辛苦了~」，並表示自己是70歲的阿嬤，讓原PO開玩笑表示「阿嬤我還想努力」。

一些網友看了原PO的經歷後，分享自己點外送的經驗：「上次男友在我生日時叫外送給我，就請外送員跟我說生日快樂，外送員一拿餐點給我就大喊生日快樂」、「上次跟男友吵架請外送跟男友說，好好愛我，那個外送員是個阿北，還很熱心的說了其他話」。也有其他外送員回覆，曾經收到顧客訊息，要幫忙將餐點送給心儀對象以及傳話，「我還曾經幫忙當一回邱比特」。

其他網友則開玩笑說，「阿嬤點的是你，不是外送」、「叫什麼阿嬤⋯⋯叫寶貝」，不過也有網友說，「性別對調後就上社會新聞了」、「拜託騎車就不要用手機」。

外送員 阿嬤

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