麥當勞沒說的秘密！她驚套餐點法貴了2位數 網公認「這樣點」才是王道

麥當勞餐點品項多元又美味，深受許多消費者喜愛，不過最近有一名女網友在網上透露她發現「麥當勞的套餐根本沒有比較便宜」，讓她不禁直呼「原來被騙了這麼多年」，文章一出也吸引許多網友分享公認CP值最高的點餐技巧。

一名網友透過Dcard發文分享麥當勞的「驚人秘密」，日前她花140元點了「勁辣雞腿堡+中杯可樂+大份薯條」套餐，但她發現如果利用甜心卡優惠搭配點餐，相同餐點卻只要價127元，令她直呼「套餐居然沒有比較便宜耶，好扯喔！」她也忍不住驚呼原來被騙了這麼多年，「我就一直在想也才薯條加大而已，輸給一年才35元的甜心卡優惠，是在哈囉？」

文章曝光後，有網友就留言表示「套餐這種東西本來就是給懶得動腦的人點的，懶得動腦就多花一點錢而已」、「懶得思考的我還是選擇買套餐，點餐方便快速啊」，更有人留言分享使用「甜心卡配1+1」點餐CP值最高，「我都用甜心卡配1+1，不喜歡麥當勞的漢堡，所以套餐不吸引我」、「套餐一直都是最貴的，甜心卡搭1+1才是王道」、「很多APP優惠都要搭配套餐，如果沒在用App優惠的話，真的甜心卡比較優惠」。

其中，一位「麥胞」網友就現身回應，「我以前做麥當勞就發現了，就都一直叫朋友這樣點，但後來也覺得沒錯啊，因為有甜心卡享多一點優惠是對的，畢竟多花30幾塊買一張卡，沒買卡的人就是照常點、多花一點錢」。