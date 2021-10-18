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訂單註明拉麵不要加洋蔥 回家開蓋突見「分手插圖」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買拉麵發現餐點蓋子上有插圖。圖／取自Dcard
網友買拉麵發現餐點蓋子上有插圖。圖／取自Dcard

超可愛！有網友近日購買拉麵，向店家要求餐點不要加入洋蔥，回家後看到店家在餐點蓋子畫上「洋蔥和湯頭分手」的圖片，有趣插圖令他會心一笑，直呼「第一次收到麵上面有畫圖的」。

有網友在論壇Dcard發文分享，他近日到拉麵點外帶餐點，該店湯頭會加入洋蔥丁調味，但他個人不喜歡加入洋蔥的口味，因此要求店家不要加入洋蔥，返家後要用餐時，發現餐點蓋子上有繪圖，蓋子上畫著一顆哭泣的洋蔥，一旁的湯碗則向洋蔥揮手說「Bye」。

該網友表示，「店家畫的這個圖也是蠻有趣的，第一次收到麵上面有畫圖的」，他也解釋，「這間店的特色就是老闆對湯頭的執著，聽說老闆特別去日本拜師回來的，如果當天湯頭他覺得做得不好，就直接關店不賣了」。

其他網友紛紛留言「店員一定超級閒」、「好可愛」、「以前在速食店也會在包漢堡的紙上偷畫畫」、「感覺那洋蔥好難過」、「下次要去吃」。

拉麵 Dcard

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