降溫到20度驚見行人都穿羽絨衣 他傻眼：那寒流來穿啥？

入秋首波明顯涼空氣影響，北台灣周六晚上開始降溫至約20度，有網友發現，路上行人已經開始身穿羽絨衣，令他傻眼直呼「那寒流來要穿什麼？」其他人則解釋，時下許多「輕羽絨」並沒有到非常保暖，剛好適合微涼的天氣。

有網友在PTT發文表示，「太誇張了啦，今天只是溫度正常一點，一堆人就穿羽絨衣欸，這樣寒流來要穿什麼？」

對此，其他網友留言「台灣本來就一堆體感不正常的人」、「國外10度還是短袖」、「不然很多人買了，一年只能穿幾天」、「我還在背心短褲耶」、「寒流來穿兩層羽絨」、「真的不少人20幾度穿羽絨，匪夷所思」。

有網友認為，大部分的人外套不多，加上輕羽絨不會非常保暖，適合微涼天氣，留言「因為沒有其他外套了」、「沒幾件外套可以選，原諒他們」、「一堆羽絨衣根本也不保暖，現在穿剛剛好」、「羽絨外套不是有薄的？」、「不是一堆輕羽絨沒很保暖嗎，剛好現在穿啊」。