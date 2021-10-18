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高雄道路見陌生交通標誌「白色鋸齒狀」 網笑：F1賽車起跑線
為了駕駛者、路人安全以及了解路況，馬路上有許多輔助道路使用者的交通標誌。近日有一位網友在路上騎車時，發現路面畫有從未見過的標誌，他PO上網引起其他網友熱烈討論，有些人更開玩笑說「好像F1賽車起跑線喔」。
一位網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，最近騎車時常看到馬路有一格格白線的交通標誌，因為考駕照時並沒有考到相似題目，因此向其他網友提問這些標誌的用途。不少網友紛紛表示從未見過，紛紛猜測「提醒用路人用的」、「會不會是未完成的斑馬線」、「下雨天雷殘(摔車)專用的」，有些更笑說「 F1賽車起跑線呀」。
不過，一位內行網友則解釋，這個標線叫做「鋸型標線」（zig-zag markings），透過標誌達到視覺收縮，讓道路駕駛者以為車道縮減，而不自覺地鬆開油門，達到行車減速、交通安全的目的。據了解，該鋸型標線位於高雄大寮的萬丹路。
鋸型標線另有Z字型設計，筆直標線變成鋸齒狀，同樣達行車減速作用。在美國、英國、新加坡等國家馬路也畫有鋸型標線，被認為有警惕作用。
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