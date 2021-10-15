便當「滿到蓋不起來」才賣60元！ 他結帳鼻酸：以為阿嬤裝的

近年來物價明顯上漲，路上的銅板價美食越來越少見，其中，許多人都對「便當」的漲幅相當有感，認為現在大多便當份量少、價格又貴。不過，近日有位網友就分享，自己下班時經過一間老太太開的清粥小菜店時，隨意點了一份快餐便當，結果結帳時發現只要60元，且菜、肉都多到蓋不起來，讓他感慨直呼「以為是阿嬤幫我裝的」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他住在新北市中和區，日前下班經過一間老太太開的清粥小菜餐廳，便隨手點了4樣菜、1份肉和1碗飯，而老太太幫他盛裝好便當時，他發現這份便當的白飯、配菜、肉都給的相當大方，甚至「滿到爆開蓋不起來」，但老太太卻只和他收了60元。

原PO指出，自己拿到便當的當下，突然有些感慨湧上心頭，一度以為這是「阿嬤幫我裝的便當」；他也強調，自己其實在意的不是價格多寡，而是擔心老太太這樣怎麼賺錢。隨後他也附上便當的照片，只見便當的菜色相當豐富，每樣菜的份量也確實很充足。

原PO貼出便當照片，每樣菜都份量滿滿。圖擷自 facebook

貼文曝光後，網友紛紛回應「佛心來的」、「也太佛了超便宜，店家賺什麼啊」、「真的沒遇過這麼滿的便當」、「每個都是阿嬤的孫子」、「超划算，根本沒有要賺錢」、「怎麼可能60塊，阿嬤的愛都滿出來了」、「這兩個人吃都夠了」；但也有不少人擔心老太太會虧本，留言「覺得這樣會虧耶」、「我的話直接塞100塊給她，跟她說不用找了」、「就跟阿婆說裝少一點，你也吃不完，價格一樣就好」。