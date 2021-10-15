快訊

確定了！外國旅客完成疫苗接種 11月8日起可入境美國

76行者遺體修復師陳修將浪子回頭 今再涉案讓人震驚

便當「滿到蓋不起來」才賣60元！ 他結帳鼻酸：以為阿嬤裝的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，他買到一份菜肉都裝滿滿的便當，竟只要60元。便當店示意圖，與本新聞無關。聯合報系資料照片
一名網友分享，他買到一份菜肉都裝滿滿的便當，竟只要60元。便當店示意圖，與本新聞無關。聯合報系資料照片

近年來物價明顯上漲，路上的銅板價美食越來越少見，其中，許多人都對「便當」的漲幅相當有感，認為現在大多便當份量少、價格又貴。不過，近日有位網友就分享，自己下班時經過一間老太太開的清粥小菜店時，隨意點了一份快餐便當，結果結帳時發現只要60元，且菜、肉都多到蓋不起來，讓他感慨直呼「以為是阿嬤幫我裝的」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他住在新北市中和區，日前下班經過一間老太太開的清粥小菜餐廳，便隨手點了4樣菜、1份肉和1碗飯，而老太太幫他盛裝好便當時，他發現這份便當的白飯、配菜、肉都給的相當大方，甚至「滿到爆開蓋不起來」，但老太太卻只和他收了60元。

原PO指出，自己拿到便當的當下，突然有些感慨湧上心頭，一度以為這是「阿嬤幫我裝的便當」；他也強調，自己其實在意的不是價格多寡，而是擔心老太太這樣怎麼賺錢。隨後他也附上便當的照片，只見便當的菜色相當豐富，每樣菜的份量也確實很充足。

原PO貼出便當照片，每樣菜都份量滿滿。圖擷自facebook
原PO貼出便當照片，每樣菜都份量滿滿。圖擷自facebook

貼文曝光後，網友紛紛回應「佛心來的」、「也太佛了超便宜，店家賺什麼啊」、「真的沒遇過這麼滿的便當」、「每個都是阿嬤的孫子」、「超划算，根本沒有要賺錢」、「怎麼可能60塊，阿嬤的愛都滿出來了」、「這兩個人吃都夠了」；但也有不少人擔心老太太會虧本，留言「覺得這樣會虧耶」、「我的話直接塞100塊給她，跟她說不用找了」、「就跟阿婆說裝少一點，你也吃不完，價格一樣就好」。

便當 爆廢公社 佛心

延伸閱讀

這是啥？火鍋店用餐見桌上放「特殊白碗」 員工曝真正用途

哪項商品最能「感受到通膨」？ 網指這項超有感：只能嘆氣

放門口綠色外送箱！外送員照辦卻遭投訴停權 照片笑翻眾人

工作2年收入破百萬！25歲男嘆「人生沒目標」：好像沒靈魂

相關新聞

便當「滿到蓋不起來」才賣60元！ 他結帳鼻酸：以為阿嬤裝的

近年來物價明顯上漲，路上的銅板價美食越來越少見，其中，許多人都對「便當」的漲幅相當有感，認為現在大多便當份量少、價格又貴。不過，近日有位網友就分享，自己下班時經過一間老太太開的清粥小菜時，隨意點了一份快餐便當，結果結帳時發現只要60元，且菜、肉都多到蓋不起來，讓他感慨直呼「以為是阿嬤幫我裝的」。

放門口綠色外送箱！外送員照辦卻遭投訴停權 照片笑翻眾人

外送已成為民眾生活中不可或缺的服務，而外送員也因為接單多，碰到奇奇怪怪的狀況也不少，一名外送員在臉書日前送餐時，依照客人在備註中的指示將餐點放到「指定位置」，沒想到事後卻遭投訴停權，讓他生氣又無奈，不少人看了照片全都笑翻。

為愛女打造「禰豆子的箱子」暖爸背完哭哭：炭治郎你太厲害

日本人氣動漫《鬼滅之刃》動畫最近又在日本熱映，再掀話題。在日本熊本縣阿蘇有位菜穗小妹妹，一直是《鬼滅之刃》小粉絲，她向老爸許願要「禰豆子的箱子」，老爸竟然真的親手打造她專屬的箱子，網友大呼好羨慕。

奇葩裝潢「陽台變浴室」？ 網看美照歪樓：竟然想住

有網友在臉書粉絲專頁「奇葩裝潢分享中心」貼出一張照片，寫「投稿無邊際浴室」。照片乍看是一間裝潢美美的浴室，灰色牆壁跟大片玻璃，牆上還有美美的希臘風花磚。但仔細往窗外一看，卻覺得好像怪怪的，原來整間浴室竟然是陽台外推，窗外就是隔壁大樓，街景也一覽無遺。

房子翻修驚見骨骸完整「乾屍」 網友驚呼：都市傳說是真的

一名女網友家裡因為準備要翻修，日前全家先將房子做整理，沒想到卻發現一具「化石」，仔細一看竟然是一隻貓的乾屍，這意外的發現也讓她相當驚訝，照片PO上網後也引起不少討論。

東京地震讓它爆紅！女網友走20公里回家 腳上高跟鞋銷售狂飆40倍

日本關東地區7日晚間發生規模5.9強震，東京地區的震度高達5強，是311東北大地震之後震度最大的一次。然而在民眾驚慌逃難中，意外也讓某款便於行走的鞋子獲得注目，在地震後收到大量的訂單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。