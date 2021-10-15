快訊

砂石場土石壓死小黃運將 家屬痛哭跪求鄭文燦要真相

破冰！馬英九、王金平握手 盼國民黨團結、兩岸接觸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放門口綠色外送箱！外送員照辦卻遭投訴停權 照片笑翻眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員抱怨依照客人的指示把餐點放到「綠色外送箱」，但卻遭到投訴。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」
一名外送員抱怨依照客人的指示把餐點放到「綠色外送箱」，但卻遭到投訴。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」

外送已成為民眾生活中不可或缺的服務，而外送員也因為接單多，碰到奇奇怪怪的狀況也不少，一名外送員在臉書日前送餐時，依照客人在備註中的指示將餐點放到「指定位置」，沒想到事後卻遭投訴停權，讓他生氣又無奈，不少人看了照片全都笑翻

原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出訂單的截圖，只見顧客要求送達後將餐點放在門口右下角有一個「綠色外送箱」就可以了，他依照指示抵達地點後，看到門口有一個綠色的垃圾子母車，沒想到他將其當作是客人所指定的外送箱，將餐點放在上面，卻因此遭到客訴。

原PO抱怨是顧客自己說要放「綠色外送箱」的，怎麼他照做後，對方竟跟外送平台客服回報投訴，害他遭到停權7天，忍不住氣得大罵。

照片曝光笑翻眾人，「沒毛病，顏色是對了」、「人才啊！國家真的需要你，加油」、「那叫子母車，不叫外送箱啊」、「呃，就算是客人備註我也不會放在那上面」、「要是我也是投訴你」、「這外送箱有點大，樓上感覺大通舖」、「這個外送箱可以放滿整棟大樓的外送，只是可能不太好取餐」。

還有住戶PO出另一個角度的照片，只見門口地上有一個小紙箱，但外觀顏色並不是綠色的，反而像水藍色，讓這名住戶開玩笑地說「住到現在才知道，原來一直以來我都搞錯外送箱了！難怪我有時候點得多都覺得外送箱很擠，原來是我的外送員放錯了，他沒看到大的」。

當地住戶PO出另一個角度可以看到門口地上有一個小的紙箱。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」
當地住戶PO出另一個角度可以看到門口地上有一個小的紙箱。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」

外送員

延伸閱讀

影／汽車突然鬼切擊落外送員 駕駛下車先飆罵打人

「錯在哪？」幫小孩洗澡無法下樓取餐 請外送員送上樓竟遭嗆

惡搞外送員？女大生半夜叫72包衛生紙 校方：應誤會

颱風天叫外送900元晚餐卻全毀 網友怒批外送員：態度差勁

相關新聞

放門口綠色外送箱！外送員照辦卻遭投訴停權 照片笑翻眾人

外送已成為民眾生活中不可或缺的服務，而外送員也因為接單多，碰到奇奇怪怪的狀況也不少，一名外送員在臉書日前送餐時，依照客人在備註中的指示將餐點放到「指定位置」，沒想到事後卻遭投訴停權，讓他生氣又無奈，不少人看了照片全都笑翻。

為愛女打造「禰豆子的箱子」暖爸背完哭哭：炭治郎你太厲害

日本人氣動漫《鬼滅之刃》動畫最近又在日本熱映，再掀話題。在日本熊本縣阿蘇有位菜穗小妹妹，一直是《鬼滅之刃》小粉絲，她向老爸許願要「禰豆子的箱子」，老爸竟然真的親手打造她專屬的箱子，網友大呼好羨慕。

奇葩裝潢「陽台變浴室」？ 網看美照歪樓：竟然想住

有網友在臉書粉絲專頁「奇葩裝潢分享中心」貼出一張照片，寫「投稿無邊際浴室」。照片乍看是一間裝潢美美的浴室，灰色牆壁跟大片玻璃，牆上還有美美的希臘風花磚。但仔細往窗外一看，卻覺得好像怪怪的，原來整間浴室竟然是陽台外推，窗外就是隔壁大樓，街景也一覽無遺。

房子翻修驚見骨骸完整「乾屍」 網友驚呼：都市傳說是真的

一名女網友家裡因為準備要翻修，日前全家先將房子做整理，沒想到卻發現一具「化石」，仔細一看竟然是一隻貓的乾屍，這意外的發現也讓她相當驚訝，照片PO上網後也引起不少討論。

東京地震讓它爆紅！女網友走20公里回家 腳上高跟鞋銷售狂飆40倍

日本關東地區7日晚間發生規模5.9強震，東京地區的震度高達5強，是311東北大地震之後震度最大的一次。然而在民眾驚慌逃難中，意外也讓某款便於行走的鞋子獲得注目，在地震後收到大量的訂單。

新北、台北小編大PK！疫情下雙北粉專社群影響力誰奪冠？

早上搭捷運通勤上班，下班後去逛場藝術展覽，假日挑個景點外出走走，其實我們能享受這樣方便的生活，背後是由許多地方政府機關推動相關服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。