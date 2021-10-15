奇葩裝潢「陽台變浴室」？ 網看美照歪樓：竟然想住

無論租屋、買屋，看房子要緣分。要找到心儀的房子大不易，很多房子都有一些奇妙裝潢，有的設計教人驚嚇，有的設計又讓人驚豔。

有網友在臉書粉絲專頁「奇葩裝潢分享中心」貼出一張照片，寫「投稿無邊際浴室」。照片乍看是一間裝潢美美的浴室，灰色牆壁跟大片玻璃，牆上還有美美的花磚。但仔細看窗外，卻覺得怪怪的，原來整間浴室竟然是陽台外推，窗外就是隔壁大樓，街景也一覽無遺。

網友笑翻，「這個冬天會很冷by過來人」、「無敵路景第一排」、「通風、採光、觀景，一應俱全」、「景觀浴室...文案我都想好了」、「如果旁邊的大樓都比你家低，這樣OK的啦...喔...忘了有空拍機這種東西」。

網友在臉書粉絲專頁「奇葩裝潢分享中心」貼出一張浴室照，引發話題。 圖擷自 奇葩裝潢分享中心

網友一面倒說好美，「居然不覺得有什麼問題」、「超爽欸！270度採光！我喜歡」、「好愛喔！這個願意加房租」、「這麼美這麼棒的浴室，居然能在租屋市場遇見，是投稿來讓人嫉妒的嗎」、「雖然把陽台包起來應該予以譴責檢舉...但這個浴室讓我好興奮啊」、「如果是山景或者海景還真的很棒」、「有捲簾，很讚啊。以前有住過飯店，浴室就是這麼景觀啊」。

有人大讚實用，「棒賽看遠景，一定很舒壓」、「視野好美，中秋節的時候可以找朋友來浴室烤肉」、「其實還滿美耶，而且洗完打開窗馬上就乾，不會長霉菌。」