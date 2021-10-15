房子翻修驚見骨骸完整「乾屍」 網友驚呼：都市傳說是真的

一名女網友家裡因為準備要翻修，日前全家先將房子做整理，沒想到卻發現一具「化石」，仔細一看竟然是一隻貓的乾屍，這意外的發現也讓她相當驚訝，照片PO上網後也引起不少討論。

女網友在臉書「爆廢公社二館」貼出三張照片，她打趣地說通常房子整理時會撿到錢，但他們家卻是在廚房裡發現珍貴的「化石」。她說將冰箱搬開後，在一片殘破凌亂的木板裡發現了這具化石，爸爸拿著刷子將化石上面的灰塵擦拭掉，結果真面目曝光，竟然是一隻貓的乾屍。

從照片裡看到這具貓的乾屍形狀完整，但身上的皮肉早已乾枯裂掉，連裡頭的骨頭都顯露出來，清楚可見。原PO說之前就常常聞到臭味，可是一直找不到味道的來源，直到這次為了翻修整理才發現，不知道是在貨櫃屋底下藏了幾十年，她將照片PO網分享問大家「有人家裡發現更勁爆的嗎？」

貼文引起眾人驚呼，「牠怎樣走進去？」、「通常老鼠比較多」、「天啊。我以為婆家廚房的老鼠窩已經是很恐怖了」、「嚇死！以為是石虎勒」、「哇靠！不臭嗎？還變成木乃伊」、「要妥善安葬，不然貓靈很邪門的」。

還有網友透露貓的都市傳說，「貓要死掉前都會找地方躲起來」、「都市傳說是真的耶，說貓咪知道自己快要死掉的時候，會自己找個地方躲起來死去」。