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東京地震讓它爆紅！女網友走20公里回家 腳上高跟鞋銷售狂飆40倍

聯合新聞網 / 綜合報導
日本地震的災情，讓一款「能走20公里的高跟鞋」意外爆紅。圖擷取自まいどなニュース
日本地震的災情，讓一款「能走20公里的高跟鞋」意外爆紅。圖擷取自まいどなニュース

日本關東地區7日晚間發生規模5.9強震，東京地區的震度高達5強，是311東北大地震之後震度最大的一次。然而在民眾驚慌逃難中，意外也讓某款便於行走的鞋子獲得注目，在地震後收到大量的訂單。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，受到地震影響，讓整個東京都的交通亂成一團，許多鐵路因故停駛，造成習慣搭車上下班的旅客手足無措，甚至面臨到可能得徒步走好幾公里遠回家的窘境，其中包括穿著高跟鞋上班，無法方便行動的女性上班族。

然而在這之中，一位名為「396ck_note」的網友卻在twitter表示，她就是穿了名為「ALL DAY Walk」的系列鞋款，所以在地震後仍順利步行回家。這則貼文受到熱烈迴響，除了有上萬人轉貼按讚之外，更引起該系列高跟鞋的搶購風潮。

「ALL DAY Walk」是由「Achilles」公司開發的系列商品。這系列由曾經遭遇過東北大地震的女性發想，旨在打造出柔軟的觸感和防震功能，讓女性雖然穿著高跟鞋，卻能夠長距離地走動，因此號稱是「能走20公里的高跟鞋」。這款在2013就上市的產品，在地震過後的9日，單日的銷售數字來到平常的40倍之多。一場地震雖然造成災情，卻讓某樣商品熱賣，或許也算是另一種「意外」。

「ALL DAY Walk」系列鞋款由曾經歷過日本311地震的女性員工開發。圖擷取自まいどなニュース
「ALL DAY Walk」系列鞋款由曾經歷過日本311地震的女性員工開發。圖擷取自まいどなニュース

高跟鞋 日本 東京

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