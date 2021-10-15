東京地震讓它爆紅！女網友走20公里回家 腳上高跟鞋銷售狂飆40倍
日本關東地區7日晚間發生規模5.9強震，東京地區的震度高達5強，是311東北大地震之後震度最大的一次。然而在民眾驚慌逃難中，意外也讓某款便於行走的鞋子獲得注目，在地震後收到大量的訂單。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，受到地震影響，讓整個東京都的交通亂成一團，許多鐵路因故停駛，造成習慣搭車上下班的旅客手足無措，甚至面臨到可能得徒步走好幾公里遠回家的窘境，其中包括穿著高跟鞋上班，無法方便行動的女性上班族。
然而在這之中，一位名為「396ck_note」的網友卻在twitter表示，她就是穿了名為「ALL DAY Walk」的系列鞋款，所以在地震後仍順利步行回家。這則貼文受到熱烈迴響，除了有上萬人轉貼按讚之外，更引起該系列高跟鞋的搶購風潮。
非常時に20キロ歩いて帰宅できるパンプスをコンセプトに作られたアキレスのALL DAY Walk、スニーカーみたいな弾力ある靴底が膝や腰へのダメージを和らげてとても楽なので膝や腰に問題のある淑女たちにおすすめ。20キロ歩けるかどうかは…体力次第なんでないか… pic.twitter.com/dBjSYYckxE— ざくろ (@396ck_note) October 8, 2021
「ALL DAY Walk」是由「Achilles」公司開發的系列商品。這系列由曾經遭遇過東北大地震的女性發想，旨在打造出柔軟的觸感和防震功能，讓女性雖然穿著高跟鞋，卻能夠長距離地走動，因此號稱是「能走20公里的高跟鞋」。這款在2013就上市的產品，在地震過後的9日，單日的銷售數字來到平常的40倍之多。一場地震雖然造成災情，卻讓某樣商品熱賣，或許也算是另一種「意外」。
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