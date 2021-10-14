新北、台北小編大PK！疫情下雙北粉專社群影響力誰奪冠？

就像朋友跟你對話一樣親切！

早上搭捷運通勤上班，下班後去逛場藝術展覽，假日挑個景點外出走走，其實我們能享受這樣方便的生活，背後是由許多地方政府機關推動相關服務，包含食、衣、住、行、育、樂，造就我們多彩多姿的每一天。

近年來許多政府機關一改以往的既定印象，用活潑、親民的方式經營臉書粉絲專頁，5月15日三級警戒開始，疫情最嚴重的雙北地區居民都選擇待在家，粉專小編為此使出渾身解數，讓民眾宅在家也能透過臉書快速了解政策內容。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》調查，新北市政府所屬的27個一級機關、台北市所屬的31個一級機關各自經營的粉絲專頁，綜合計算按讚與心情數、留言數、分享數，排列出5月15日至今雙北粉專的社群影響力！

image source：unsplash（示意圖）

新北市公部門15大粉絲專頁人氣PK！





NO. 14 新北捷運局

「新北捷運局」是新北市政府捷運工程局的官方粉絲團，除了集結捷運周邊好吃好玩的旅遊資訊，更時常分享捷運工程進度，例如用照片紀錄新北市境內的潛盾隧道工程，或是透過空拍角度俯瞰安坑輕軌最新工程狀況，甚至介紹安坑輕軌如何測試列車全載重，讓民眾更了解捷運工程相關知識，許多網友都大開眼界，「原來工程是長這樣」、「辛苦了無名英雄」。

Facebook：新北捷運局

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NO. 12 工程圖輯隊-新北工務局

「工程圖輯隊-新北工務局」是由新北市政府工務局經營管理的官方粉絲團，主要分享新北市的工務成果與即時消息，像是拆除老舊及使用率低的陸橋，或是拆除鏟平道路坑洞，不再引來病媒蚊、垃圾，大大提升市容景觀，獲得網友掌聲。「工程圖輯隊-新北工務局」還會不定期分享「#工頭冷知識」，曾以專業角度分析生活常見的「水錘現象」，令網友直呼「長知識了！」

Facebook：工程圖輯隊-新北工務局

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NO. 6 新北市農業局-稼日蒔光

新北市農業局官方粉絲團「新北市農業局-稼日蒔光」，因應季節會宣傳不同種類的蔬菜、水果，最近正值柚子產季，「新北市農業局-稼日蒔光」頻繁分享新北市文旦柚展售會、文旦柚禮盒等資訊，讓許多網友都tag親朋好友分享好消息。先前新北市農業局在2021年總統盃黑客松提案「減碳有感 惜食分享平台計畫」，並將投票訊息放在臉書宣傳，網友都認為是非常有意義的活動，引起廣大迴響。

Facebook：新北市農業局-稼日蒔光

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NO. 4 新北市文化局

「新北市文化局」為新北市文化局官方粉絲團，蒐集各種藝術、音樂、電影、文學等資訊。

受到疫情影響，年度盛事「2021新北市兒童藝術節」由實體轉為線上活動，為了讓民眾感受兒童藝術節的魅力，新北市文化局在臉書粉專發布劇團表演影片，並以「限時放映24小時」成功吸引觀眾目光，許多父母與小孩在家一同觀賞精彩表演，在留言區與其他網友熱烈討論影片內容。

Facebook：新北市文化局

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NO. 2 新北旅客

「新北旅客」是新北市觀光旅遊局的官方粉絲團，三級警戒期間大多數人都選擇待在家裡，「新北旅客」改分享疫情期間實用撇步：看到好玩景點可先收藏、出門前先查看「新北人潮儀表板」、簡訊實聯制如何使用等，並呼籲大眾給予醫護人員耐心與尊重，由於快速貼近民眾需求，獲得網友熱烈迴響。近期疫情趨緩，「新北旅客」則推薦新北市各處景點，並附上實用旅遊資訊，引起高互動、分享數。

Facebook：新北旅客

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image source: 新北旅客

NO. 1 我的新北市

「我的新北市」是由新北市政府新聞局經營管理的新北市政府官方粉絲團，分享新北市所有大小事與即時消息，三級警戒期間，「我的新北市」以照片形式記錄勇敢抗疫的無名英雄，包含在第一線接觸病患的醫護人員、儘管天氣悶熱仍敬業戴口罩載客的公車司機、天天處理大量訂單的物流人員，引起許多網友共鳴，單篇貼文甚至有破萬按讚數，「他們的奮戰我們才能安心在家」、「感謝您們勇敢無私的付出！」

Facebook：我的新北市

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台北市公部門15大粉絲專頁人氣PK！





NO. 4 台北運動吧

台北市體育局官方臉書粉絲團「台北運動吧」，平時主要宣傳台北市運動員、運動賽事活動、場館訊息，東京奧運期間，台灣屢傳佳績，「台北運動吧」即時更新賽事狀況，分享運動員的經歷與故事，留言區湧入不少「加油團」，民眾在獲知奪牌消息的同時，還能更了解這些運動員背後不為人知的辛酸與努力，進而關注台灣體育現況，許多人也受這些運動員的故事鼓舞，更加倍努力生活、工作。

Facebook：台北運動吧

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image source: 教育部

NO. 3 台北捷運 Metro Taipei

台北捷運為雙北上班族、學生通勤往返最常搭乘的大眾交通工具之一，由於十分貼近民眾的生活，每每宣傳北捷相關政策、優惠都會引起網友踴躍討論，「台北捷運 Metro Taipei」亦能抓住社群潮流，像是發文問臉書座標之力達人「聞氫哥」會在哪站遇到他，得到聞氫哥回答「我絕對不會說是在中和新蘆線，我怕說出來後，你們要比照跨年人潮管制分流」，逗趣留言創造高互動數。

Facebook：台北捷運 Metro Taipei

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image source: 台北捷運 Metro Taipei

NO. 2 Humans of Taipei 我是台北人

「Humans of Taipei 我是台北人」是台北市政府官方臉書粉絲團，時常用創意的方式宣導市政、便民資訊，例如在世界無菸日以「吸電子煙VS在家吸貓」的對比，呼籲民眾與其抽菸，不如戒菸吸貓，成功吸引貓奴粉絲在留言區曬照響應活動；或是用「夏日節電36計」系列活動推廣節能減碳，將國立故宮博物院的名畫後製對話框，詼諧逗趣的梗圖獲得不少民眾轉發分享，達到推廣效果。

Facebook：Humans of Taipei 我是台北人

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NO. 1 台北旅遊網

「台北旅遊網」是台北市政府觀光傳播局官方粉絲團，時常宣傳台北市各地旅遊資訊，因應疫情須保持社交距離，「台北旅遊網」介紹「台北通APP」實用功能，包含人流警示燈號紅綠燈、即時影像觀測景點現況、景點大眾交通方式查詢等，對於要出門旅遊的人來說非常方便，獲得許多民眾按讚、分享。最近台北旅遊網則在粉專發出台北市吉祥物「熊讚Bravo」將參加臺灣熱氣球嘉年華的照片，讓網友大讚「超可愛」、「好漂亮」。

Facebook：台北旅遊網

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《FANSDO粉絲行為追蹤器》提供，分析時間範圍為2021年05月15日至2021年10月07日，共5個月。

系統分析Facebook粉絲團經營成效，包含粉絲成長數、貼文互動數、粉絲喜好、熱門貼文、競品分析等指標，針對討論『新北市、台北市公部門粉絲專頁』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「FANSDO粉絲行為追蹤器」