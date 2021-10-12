不點漢堡薯條！客訂麥當勞這一物「100份」 內行人讚：超好用

外送服務越來越成熟，已經成為民眾生活中不可或缺的一部分，不論美食或生活用品，只要坐在家裡動動手指上網點餐，就可以輕鬆坐等商品上門。一名外送員昨（11）日接到一張特殊的麥當勞訂單，訂的竟然不是食物，而是塑膠袋，讓他看了哭笑不得。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出昨天收到的訂單截圖，只見項目上面沒有任何餐點，卻有100個塑膠袋，原來客戶想買麥當勞的塑膠袋100個，每個2元總共是200元，店家也利用紙袋將這100個塑膠袋裝在一起，特殊的訂單讓原PO很驚訝地說「第一次接到這種單」。

貼文引起不少人熱烈討論，「要算100個也挺累的」、「會不會是要做萬聖節的材料」、「應該是買一個不給對發票，乾脆買100個」、「這種要求這輩子沒見過」、「以後麥當勞會不會限購袋子？」、「爽單，騎車不擔心餐點受損」、「至少外送員絕對不會偷吃」。

還有人猜測可能是麥當勞調貨，「麥當勞內部調貨吧，比內部外送員送的時薪便宜」、「如果送過去是麥當勞，那應該是調貨，因為這樣他們不用派人送過去，幾乎0成本」、「這個是不是別家麥當勞的袋子用完了，所以直接叫外送過來比較快」。