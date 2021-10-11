上網求職驚見「徵奧客」喝茶找麻煩 過來人曝真相：我拿到1條項鍊

「奧客」遍布世界各地，就有一名網友到人力銀行網站查看職缺時，赫然發現有公司在徵「奧客」，工作經歷不拘，讓他好奇「真的有這種工作嗎？」有網友看完開玩笑說：「公司有幫保傷殘險嗎？搞不好工作會被打。」

一名網友在「爆廢公社公開版」Po出一張照片，照片顯示疑似是同家公司在徵不同地區的「奧客」，工作經歷和學歷不拘，工作內容要「負責喝茶、專門找喳（碴）」，並認同嫌貨才是買貨人，讓他好奇真的有這種工作嗎？

網友表示，徵「奧客」其實是指神秘客，表示「企業想瞭解現場服務品質」。（翻攝自爆廢公社公開版）

此文一出引來網友躍躍欲試，「等了10多年…終於有適合我的工作了！」、「前幾任工作人員都是工傷離開的」、「記得做這種工作，勞保及意外險一定要加重保到最滿那種」、「原來奧客是專業的」、「喝茶是不是身體要很好限男性」、「這種工作我做不來，沒有辦法機掰嘴臉」、「我有超過30年資歷，我絕對可以勝任」。

但多數人點出真相，「就是神秘客」，「20年前就有這個工作了」、「以前做過百貨櫃姐，以前真的會有神秘客來」、「企業想瞭解現場服務品質」、「別稱秘密客，是去考核門市人員服務能力和態度的」、「客服人員可應徵這個舒壓」，還有過來人分享經驗，「曾經我有去百貨公司的國際專櫃，假裝顧客去評分數，事後送一條Tiffany項鍊。」讓其他網友羨慕不已。