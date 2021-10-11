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他曝「南部飯湯」老饕吃法 用料超澎湃 網狂讚：小時候常吃

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享「飯湯」食譜。圖／取自臉書
網友分享「飯湯」食譜。圖／取自臉書

米飯是台灣人的重要主食之一，稻米除可烹煮為白飯外，還有白粥等多種吃法。有網友分享老饕吃法「割稻飯」，也就是「飯湯」，加入竹筍、海鮮等，湯頭會更鮮甜，每個人都能吃個兩、三碗。

有網友在臉書社團「家常菜」分享「割稻飯」，也就是所謂的「飯湯」，他表示，「雖然我家沒務農，但超愛吃飯湯，尤其竹筍盛產季，再加些海鮮，湯頭變得更鮮甜。每個人都能吃個兩三碗」。他貼出烹煮照片，用料相當豐富，包括丸子、魚板、鮮蝦、竹筍等。

他表示，「其實飯湯沒有固定的做法或食材。它會依地區不同就會有不同。以東港來說，因為靠海，那裏的飯湯海鮮豐富也偏重口味。另外萬丹地區，大部分都是務農，農作時很熱吃不下，因此飯湯就會較輕淡，有時還會加入紅豆增加營養。而我媽傳給我的應該算是簡易版的東港飯湯，著重在爆香和胡椒粉」。

其他網友紛紛留言「這個好吃到爆」、「超愛這味」、「好美味啊」、「我家也喜歡」、「我也很愛！重點是冷飯」、「哇！小時候才有的南部的人情味好味道，割稻、廟會、牽辜的古早味飯湯，唉，現在很少見了，少了以前那種村莊團結合作的人情味精神了」。

該網友也不藏私的分享自己的食譜，材料包括竹筍、蝦子、蛤蜊、透抽、魚丸、芹菜丁、乾香菇、五花肉、雞肉、魚粿、魚肉卷。先把飯煮好備用，把所有爆香食材一一爆香備用，用剛爆香的鍋子把竹筍湯、香菇水、高湯、雞肉煮滾，把雞肉煮熟後加入海鮮和爆香食材煮到海鮮熟了即關火。最後加上芹菜丁、油蔥酥、胡椒粉、鹽調味。

海鮮 稻米

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